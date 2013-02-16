سپهر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست شب گذشته ذوب‌آهن مقابل مس کرمان اظهار داشت:‌ تیم ما شرایط چندان مناسبی ندارد و متاسفانه بسیاری از توپ‌های ما وارد دروازه حریف نمی‌شود اما این در حالیست که توپ‌های حریفان ذوب‌آهن وارد دروازه تیم می‌شود.

وی ادامه داد: اگرچه شرایط ما اصلا در جدول خوب نیست اما ما هنوز فرصت جبران را داریم و می‌توانیم در 8 بازی آینده جبران کنیم و مطمئن باشید که همه بازیکنان ذوب‌آهن نهایت تلاش خود را به کار می‌بندند که تیم را در لیگ نگه دارند. باید به آینده خوشبین بود و فکری به حال این شرایط کرد.

مدافع ذوب‌آهن پیرامون انتقاداتی که نسبت به عملکرد کادر فنی ذوب‌آهن مطرح می‌شود، بیان داشت: به نظر من کادر فنی ذوب‌آهن مقصر این شکست‌ها نیست زیرا تیم ما از نظر فوتبالی، فوتبال قابل قبولی را ارائه می‌کند و همه می‌دانند که فرهاد کاظمی نهایت تلاش خود را برای موفقیت تیم به کار بسته است.

وی اضافه کرد: احساس می‌کنم که مشکل اصلی از بازیکنان است که آن هم به دلیل استرس زیاد ناشی از شکست‌های اخیر بوده اما تلاش می‌کنیم که در بازی‌های آینده این اتفاقات را جبران کنیم زیرا ما فرصت جبران داریم.

ذوب‌آهن شب گذشته در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مقابل مس کرمان متحمل شکست شد.