بهره گیری از پتانسیل های سیستان و بلوچستان در گرو تکمیل زیر ساختها است

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سیستان و بلوچستان پیش از ظهر شنبه در نخستین همایش ملی توسعه سواحل مكران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران که با حضور رییس جمهور برگزار شد از سیستان و بلوچستان به عنوان هندوستان ایران یاد کرد و گفت: بهره گیری از پتانسیل های سیستان و بلوچستان در گرو تکمیل و توسعه زیر ساخت ها است.

حاتم نارویی از وجود زمین های حاصلخیز، تنوع آب و هوایی، برخورداری از نعمت دریا و مرزهای طولانی و از همه مهمتر مردمی صبور و وفادار به عنوان گنج های پنهان استان یاد کرد و افزود: بهره گیری از این ثروت عظیم و پتانسیلهای موجود تنها در گرو تکمیل و توسعه زیر ساخت های اساسی در استان است.

وی یاد آور شد: سیستان و بلوچستان با دارا بودن 11 و نیم درصد از مساحت کل کشور و افزون بر هزار و 500 کیلومتر مرز آبی و خاکی فرصت های عظیم تجاری و اقتصادی را برای ایران عزیز مهیا کرده که لازمه بهره گیری از آن شتاب بخشیدن به طرح های عمرانی و راه سازی و همچنین توسعه بنادر است.

ناروئی همچنین از ظرفیت دریای آزاد، مبادی صادرات و واردات کالا ، تکمیل راه آهن چابهار به مشهد و بخش زرآباد به عنوان یکی از حاصل خیزترین مناطق پرورش میوه های گرمسیری به عنوان دیگر ظرفیت های استان یاد کرد و بر ضرورت تقویت این زیر ساخت ها تاکید کرد.

