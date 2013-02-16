علل افزایش طلاق در لرستان بررسی شود/ ضرورت استمرار فعالیت مراکز مشاوره

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان استانداری لرستان با اشاره به راه اندازی مراکز مشاوره پیش از طلاق در استان لرستان اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته مراکز مشاوره پیش از طلاق در استان لرستان راه اندازی شد.

وی با تاکید بر ضرورت استمرار فعالیت مراکز مشاوره پیش از طلاق در استان لرستان بیان داشت: در این راستا امکانات مورد نیاز باید در اختیار این مراکز مشاوره قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تاکید بر اختصاص امکانات، تجهیزات و منابع مالی مورد نیاز به مراکز مشاوره پیش از طلاق لرستان تصریح کرد: در این راستا در کارگروه تخصصی بانوان مصوب شود که در بودجه سال آینده اعتبارات مورد نیاز این مراکز مشاوره پیش از طلاق دیده شود.

شریعت نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به مقوله طلاق در استان لرستان گفت: برای جلوگیری از پدیده طلاق در استان لرستان باید اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در این زمنیه همه دستگاههای اجرایی لرستان باید همکاری لازم را داشته باشند تصریح کرد: طلاق یک معضل جدی است که باید در راس همه اولویتهای کارگروه تخصصی بانوان و همچنین کارگروه فرهنگی اجتماعی قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه در زمینه پدیده طلاق باید به سمت کاهش آن در استان حرکت کنیم، افزود: همچنین دلایل و علتهای پدیده طلاق در استان لرستان را نیز باید به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و تا اسفند ماه به کارگروه ارائه شوند.

شریعت نژاد با بیان اینکه برای کاهش پدیده طلاق در استان لرستان باید یک مجموعه متمرکز ایجاد شود یادآور شد: همچنین باید کمیته ای برای رفع این معضل و مشکل در استان لرستان راه اندازی شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر مشخص شدن سرفصلها و برنامه های کارگروه تخصصی بانوان استان لرستان برای سال آینده گفت: در این راستا موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان خواستار ورود جدی این کارگروه به صورت گسترده و مستمر به این موضوع شد.