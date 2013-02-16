تجهیز مراکز انتقال نفت منطقه شمال شرق به سیستم حفاظت کاتدیک

علیرضا طالع زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق (شاهرود) سوخت پنج استان در شمالشرق کشور را تامین می کند، اظهار داشت: مراکز انتقال نفت و تاسیسات این شرکت با انجام تمهیدات لازم در برابر خوردگی فرسایش حفاظت می شوند.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت در شهرهای استان سمنان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی دارای مراکز انتقال و همچنین تاسیساتی است که با تجهیز آنها به سیستم حفاظت کاتدیک در برابر خوردگی مقاوم شدند.

رئیس واحد مهندسی خوردگی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق ضمن بیان اینکه حفاظت کاتدیک یکی از راه های مقابله با عوامل خوردگی است گفت: این کار موجب افزایش طول عمر دستگاه ها و تجهیزات می شود.

طالع زاری تصریح کرد: علاوه بر مقابله با عوامل موثر در خوردگی، هر پنج سال یکبار خطوط انتقال فرآورده با اشعه ایکس عکسبرداری می شود (پیگرانی هوشمند) تا در صورت ایجاد خوردگی بر روی لوله نسبت به تعمیر و یا تعویض بخشی از لوله اقدام شود.

وی همچنین در خاتمه افزود: بیش از 920 کیلومتر خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی در شمالشرق کشور کشیده شده است که از ابتدای تاسیس از طریق حفاظت کاتدیدک محافظت می شوند.