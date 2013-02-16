به گزارش خبرگزاری مهر، علي معصومي افزود: عليرغم مشكلاتي كه در پي افزايش نرخ ارز به وجود آمده اما منافع بسياري براي كشور همچون حمايت از توليد داخلي به همراه داشته است.

وي افزود: ما سالها نرخ ارز را در نرخ پايين حفظ كرديم اما تاثير و منفعت اصلي آن نصيب توليد كنندگان خارجي شد چرا كه واردات با نرخ پايين تر صورت مي گرفت و قدرت رقابت توليدكننده خارجي افزايش مي يافت در حالي كه هم اكنون با محدوديت ايجاد شده در واردات ،‌توليد كنندگان در امر توليد كالا با كيفيت و قيمت مناسب و صادرات آن تقويت شده اند .

معصومي با اشاره به نهادينه شدن فرهنگ توليد داخلي در كشور اظهار کرد: با تغييرات ايجاد شده توليد كنندگان داخلي جهت رقابت با توليد كنندگان خارجي تقويت شده اند و بدنبال افزايش كيفيت و‌ رشد بهره وري هستند .

وي به همكاري تنگاتنگ اصناف در تنظيم و كنترل بازار اشاره كرد و يادآور شد: اصناف استان در امر ساماندهي و ثبت اطلاعات اصناف و نيز ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه به خوبي عمل كرده به طوري كه شاهد كسب رتبه هاي برتر در اين زمينه در كشور بوديم.

رئیس سازمان صنعت‌، معدن و تجارت استان زنجان با بيان اينكه انقلاب هر سال مقاوم تر از سال هاي قبل مي شود ادامه داد: وجود تحريم ها دليل بر اي امر است كه انقلاب بر خواست هاي خود پا برجاست و با پيشرفت هاي صورت گرفته طي سال هاي اخبر در حوزه هاي مختلف توانستيم روح خود باوري را ايجاد کنیم و بدون هيچگونه وابستگي به استكبار بر روي پاي خود بايستيم.

معصومی با اشاره به وجود 30 واحد صنعتي با 44 ميليون تومان سرمايه گذاري پيش از انقلاب در استان زنجان، افزود: اكنون 1100 واحد صنعتي با سرمايه گذاري بالغ بر دو هزار ميليارد تومان در استان صورت گرفته و 1200 واحد صنعتي نيز با 5 هزار ميليارد رتومان سرمايه در حال اجراست.