500 چهره ماندگار استان اصفهان مورد تقدیر قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه همایش تجلیل از چهرههای ماندگار نهضت مطالعه استان اصفهان برگزار شد و از 500 نفر از چهرههای ماندگار نهضت مطالعه در ارگانهای مختلف و در 26 بخش با اهدای لوح تقدیر و هدیه تقدیر شد.
در این همایش از کتابداران، مسئولان نمونه کتابخانههای عمومی، کتابداران برتر فرهنگی استان، کتابخوانان نمونه، مسئولان کتابخانه فعال کودک و کتابخانههای فعال فرهنگی، مسئولان کتابخانههای نمونه، فعالان فرهنگی، خادمان نمونه فرهنگی، خیَران، فرمانداران نمونه شهرداران نمونه، اساتید نمونه دانشگاه به عنوان حامیان مطالعه تقدیر شد.
همچنین معاونان فرماندار، بخشداران با عنوان حامیان نمونه، اعضای شورای اسلامی شهر، ، کتابخانههای مشارکتی، رسانههای برتر استان، مسئولان استانی، فعالان کتابخوانی در ارگانها، حایمیان کتاب در استان، فعالان کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان، کتابداران با ویژگی حجاب برتر، حافظان قرآن از میان کتابداران و موارد دیگر مورد تقدیر قرار گرفتند.
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