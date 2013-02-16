بازار همدان 142 هزار مرتبه بازرسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا شجاعي اظهار داشت: امسال در استان همدان 142 هزار و 750 بازرسي از واحدهاي صنفي، توليدي و خدماتي در همدان انجام شده است.
وي گفت: 105 هزار و 201 بازرسي توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و 37 هزار و 549 بازرسي توسط بازرسان مجامع امور صنفي انجام شده است.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تصريح كرد: تعداد كل تخلفات كشف شده 15 هزار و 235 مورد است كه ارزش ريالي پروندههاي متشكله 23 ميليارد و 594 ميليون ريال بوده است.
وي گفت: تعداد پروندههاي ارسالي به تعزيرات در اين مدت يك هزار و 461 مورد بوده است.
شجاعي ابراز داشت: تعداد گزارشهاي مردمي دريافتي به ستاد خبري سازمان صنعت، معدن و تجارت نيز پنج هزار و 974 مورد بوده كه پنج هزار و 764 گزارش پيگيري شده است.
وي تأكيد كرد: پس از بررسيهاي انجام شده دو هزار و 778 مورد به عنوان متخلف شناسايي شده است.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به تعداد گشتهاي مشترك اين سازمان با نيروي انتظامي، اداره كل بهداشت و اداره دخانيات، تعداد آن را 812 مورد عنوان كرد.
وي ابراز داشت: 874 مورد گزارش توسط ناظران افتخاري سازمان دريافت شده كه مورد بررسي قرار گرفته و پرونده به مراجع ذيصلاح ارجاع داده شده است.
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