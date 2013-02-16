  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

جهان افروز خبر داد:

6500 زن لرستانی در طرح ملی "رحمت" شرکت کردند

6500 زن لرستانی در طرح ملی "رحمت" شرکت کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان و مشاور استاندار در امور زنان از شرکت شش هزار و 500 زن لرستانی در طرح ملی رحمت شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، روح انگیز جهان افروز ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان استانداری لرستان با اشاره به اجرای طرح ملی رحمت در استان لرستان گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از شش هزار و 500 زن لرستانی در این طرح سراسری شرکت کردند.

وی با بیان اینکه این طرح ویژه آموزش زنان خانه دار استان لرستان بوده، تصریح کرد: این طرح با همکاری دستگاههای اجرایی لرستان، حوزه های علمیه و توسط دفتر امور بانوان استانداری لرستان برگزار شده است.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان و مشاور استاندار در امور زنان یادآور شد: سال گذشته نیز بیش از 15 هزار نفر در این طرح شرکت کرده بودند.

جهان افروز با بیان اینکه این طرح در شهرهای مختلف استان لرستان برگزار شده، بیان داشت: کار آموزش زنان روستایی استان نیز توسط سازمان جهاد کشاورزی لرستان انجام شده است.

وی آموزشهای ارائه شده در قالب این طرح را مهارتهای زندگی، آئین همسرداری، فرزنداری، احکام و ... عنوان کرد و گفت: در این راستا در مرکز استان لرستان بیش از هزار و 100 نفر، شهرستان بروجرد هزار نفر و در شهرستان کوهدشت 800 نفر در طرح ملی رحمت شرکت کرده اند.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان و مشاور استاندار در امور زنان افزود: همچنین در هر کدام از شهرستانهای ازنا، الیگودرز، پلدختر، الشتر و دلفان نیز 600 نفر در این طرح شرکت داشته اند.

کد مطلب 1816582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها