توافق دولت و پسته کاران برای عرضه پسته به قیمت 30 هزار تومان/ قاچاق دام عامل گرانی گوشت قرمز

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اقدمات استانداری برای تنظیم بازار شب عید اظهار داشت: در سه قلم کالا از جمله گوشت قرمز مشکلاتی وجود داشت که باعث شده مردم متحمل برخی دشواریها شوند. عده ای سودجو دام زنده را قاچاق می کردند که همین موضوع باعث افزایش قیمت گوشت قرمز شده بود.

وی ادامه داد: ممنوعیت قاچاق دام زنده را تشدید کردیم و به زودی شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز خواهیم بود.

استاندار تهران در مورد مشکلات بوجود آمده در بازار آجیل و خشکبار گفت: پسته را کیلویی 30 تا 35 هزار تومان صادر می کردند که جلساتی را با آنها برگزار کردیم که به همین قیمت پسته در بازار داخل به فروش برسد اما قیمت این محصول در پایتخت تا 60 هزار تومان نیز رسید که سزاوار نیست مردم پسته تولید داخل را دو برابر خارجی ها بخرند.

تمدن تاکید کرد: جلسه ای را با پسته کاران برگزار کردیم و از آنها خواستم تا پسته داخل را با قیمت مصوب 25 تا 30 هزار تومان به منظور تنظیم بازار داخل و تامین نیاز داخلی بفروشند اما آنها همکاری نکردند. برخی مدعی شدند که این موضوع به صادرات و کشاورزان ضربه می زند البته باید بگویم که این امر فقط به عده ای سودجو که از این طریق پولهای هنگفتی را به دست می آوردند ضربه می زند. آنها باید بازار داخلی را دریابند.

استاندار تهران افزود: پسته کاران امروز بار دیگر پای میز مذاکره آمدند. بر اساس اطلاعاتی که از جلسه صبح و بعدازظهر دارم آنها متعهد شدند نیاز داخلی بازار را تامین کنند.

وی با اشاره به اینکه ممنوعیت شش ماهه صادرات پسته به منظور تنظیم بازار پسته داخل به اجرا در می آید گفت: 4 تا 5 هزار تن پسته در انبارهای حاشیه تهران وجود دارد و ما معتقدیم چرا باید با توجه به وفور این محصول مردم اذیت شوند. نمی توان به اسم صادرات مردم را اذیت کرد.

اجازه فروش پسته 45 هزارتومانی را ندادیم

استاندار تهران با اعلام اینکه در صورتی که سازمان تعزیرات پسته را جزو اقلام احتکاری تشخیص دهد تمام این 5 هزار تن پسته توقیف و در بازار عرضه می شود افزود: پسته کاران قصد داشتند هر کیلو پسته را 45 هزار تومان در مراکز عرضه مستقیم کالا به فروش برسانند که اجازه این کار را ندادیم. اگر آنها پسته را به قیمت مصوب عرضه کنند ما نیز اجازه می دهیم این محصول در مراکز عرضه مستقیم کالا به فروش برسانیم.