جزئيات طرح توسعه دانشگاه خواجه نصير/ به دنبال جبران عقب ماندگي هستيم

دکتر مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برای اینکه بتواند توسعه یافته و جز دانشگاه هایی باشد که تعداد دانشجویان آن بالای 12 الی 13 هزار دانشجو است باید یک تجمیع یا توسعه ای بالای 20 هکتار داشته باشد.

وی افزود: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در حال حاضر با یک بحث توسعه و یک بحث تجمیع روبرو است در مورد تجمیع دانشگاه، زمین‌های اطراف دانشگاه، منطقه شید عباس پور و منطقه 22 به وزارت علوم ارایه شده است و تا کنون چندین جلسه هم در این زمینه در وزارت علوم برگزار شده ولی هنوز از مجموعه وزارت علوم و شخص وزیر علوم ابلاغی نداشتیم که در کدام نقاط می توانیم تجمیع شویم.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به توسعه دانشگاه هم گفت: در بخش توسعه ای هم چهار دانشکده امسال راه اندازی کردیم که برای سروسامان دادن به این دانشکده ها و رفع نیاز‌های فعلی دانشکده ها درصدد هستیم یک مجموعه آموزشی راه اندازی کنیم و اگر بتوانیم ساخت این مجموعه آموزشی را آغاز کرده و ظرف دوسال بهره برداری کنیم تا حدی توانسته ایم یک مقدار توسعه دانشگاه را که به دلیل تجمیع از دیگر دانشگاه ها عقب مانده است جبران کنیم.

وی درباره اینکه این توسعه قرار است در کدام پردیس دانشگاه صورت گیردT گفت: دانشگاه دارای سه پردیس ونک، سید خندان و تهرانپارس است که در حال حاضر مشاوران بررسی می کنند این توسعه در کدام پردیس صورت گیرد احتمال دارد توسعه در دو پردیس از سه پردیس دانشگاه آغاز شود.