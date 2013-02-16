تراکتورسازی و صبا جریمه شدند/ جریمه میلیونی مربیان اخراجی و مستعفی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، در جریان دیدار دو تیم فوتبال صبای قم و تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و چهارم لیگ برتر از سوی تماشاگران هر دو تیم تخلفاتی صورت گرفت که به خاطر این تخلفات، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه صبای قم را 30 میلیون ریال و باشگاه تراکتورسازی تبریز را 20 میلیون ریال جریمه کرد. همچنین سرپرست صبا قم به دلیل رفتار نامناسب لیدرها باید سه‌شنبه هشتم اسفندماه در کمیته انضباطی حضور یابد.

از سوی دیگر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به تخلف آلفردو کاسمیر سرمربی پیشین تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، وی را به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه کرد. همچنین این کمیته محمد احمدزاده سرمربی مستعفی تیم ملوان بندرانزلی را به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.