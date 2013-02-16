26 هزار نفر در بسیج سازندگی قزوین فعالیت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیجان توکلی روز شنبه در مراسم امضاء تفاهم نامه سپاه و نیروی انتظامی استان گفت: بسیج سازندگی از ظرفیت های ارزشمند نظام است که با رهنمودهای مقام معظم رهبری شکل گرفته و تاکنون کارهای خوبی انجام شده است.



وی افزود: بسبج سازندگی با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان در عرصه های سازندگی، کمک به عمران و آبادانی مناطق محروم و نیز ایجاد اشتغال برای جوانان بسیجی اجرا می شود و در عرصه های نوسازی مدارس، فعالیتهای بهداشتی، فرهنگی و خدمات رسانی موفق عمل کرده است.



سرهنگ توکلی تصریح کرد: در طرح هجرت نیز زیباسازی مدارس، پیشگیری از مصرف مواد مخدر، آموزش های فنی و حرفه ای، امور درمانی پیش بینی شده است و با استقبال خوبی روبرو شده است.



ردیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین یادآورشد: با مصوبه مجلس شورای اسلامی ظرفیت بسیج سازندگی در عرصه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و امروز شاهد آثار مثبت مشارکت بسیجیان در فعالیت های سازندگی بخوبی فراهم شده است.



توکلی گفت: تفاهم نامه بسیج و نیروی انتظامی استان ظرفیت خوبی برای همکاری متقابل این دو نیرو برای کارهای فرهنگی، آموزشی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی فراهم می کند که امیدواریم به توسعه روابط صمیمی دو نیرو نیز منجر شود.



این مسئول با بیان تعهدات طرفین امضاء کننده این تفاهم نامه گفت: تامین مربیان مورد نیاز اردوهای جهادی، فعالیت های مطالعاتی، پژوهشی، همکاری در برگزاری نمایشگاه، همایش های مناسبتی، تالیف مشترک کتب و نشریات محلی در حزوه آسیب های اجتماعی، بهره گیری از امکانات دو نیرو، تهیه متون آموزشی در خصوص مهارتهای اجتماعی در این تفاهم نامه گنجانده شده که اجرایی خواهد شد.







































