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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۱

در سیستان و بلوچستان/

تعداد دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد علمی 70 درصد رشد داشته است

تعداد دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد علمی 70 درصد رشد داشته است

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: تعداد دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد علمی امسال نسبت به سال گذشته در سیستان و بلوچستان با 70 درصد رشد همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد 1708 نفر در المپیاد علمی شرکت داشتند افزود: در سال جاری سه هزار و 28 دانش آموز در المپیاد علمی شرکت کردند که  از رشد 70 درصدی برخوردار بوده است.

محمد قاسمی افزود: نتایج برگزاری المپیاد علمی که بیست و چهارم بهمن ماه به طور  همزمان در سراسر کشور برگزار شد نیمه فروردین ماه سال اینده اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری دو مرحله ای المپیاد علمی افزود: مرحله دوم این ازمون در ادیبهشت ماه سال اینده برگزار خواهد شد و نفرات برتر قادر خواهند بود بدون کنکور در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود به تحصیل ادامه دهند.
 

کد مطلب 1816593

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