تعداد دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد علمی 70 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد 1708 نفر در المپیاد علمی شرکت داشتند افزود: در سال جاری سه هزار و 28 دانش آموز در المپیاد علمی شرکت کردند که از رشد 70 درصدی برخوردار بوده است.

محمد قاسمی افزود: نتایج برگزاری المپیاد علمی که بیست و چهارم بهمن ماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد نیمه فروردین ماه سال اینده اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری دو مرحله ای المپیاد علمی افزود: مرحله دوم این ازمون در ادیبهشت ماه سال اینده برگزار خواهد شد و نفرات برتر قادر خواهند بود بدون کنکور در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود به تحصیل ادامه دهند.

