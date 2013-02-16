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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

منتظری خبر داد:

ارائه مشاوره های قبل از ازدواج به دو هزار مددجوی کمیته امداد لرستان

ارائه مشاوره های قبل از ازدواج به دو هزار مددجوی کمیته امداد لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان از ارائه مشاوره های قبل از ازدواج به دو هزار و 240 مددجوی تحت پوشش این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله منتظری ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان استانداری لرستان اظهار داشت: در 9 ماه نخست سالجاری مشاوره های قبل از ازدواج به بیش از دو هزار و 240 نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان ارائه شده است.

وی بیان داشت: طی این مدت 180 جلسه گروهی و 32 جلسه فردی مشاوره قبل از ازدواج برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان یادآور شد: همچنین طی این مدت به هزار و 236 دختر در آستانه ازدواج تحت پوشش این نهاد در قالب 118 جلسه گروهی و 26 جلسه فردی در مشاوره های لازم ارائه شده است.

منتظری یادآور شد: به این افراد مشاوره ها و آموزشهای مهارت زندگی، بهداشت روحی و روانی، پیشگیری از طلاق و از آسیبهای اجتماعی و ... ارائه شده است.

وی با اشاره به برگزاری سه کارگاه تخصصی در رابطه با موضوع طلاق برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان افزود: با بررسی های به عمل آمده از 15 هزار و 384 ازدواج زوجین تحت پوشش این نهاد طی سه سال گذشته تنها 246 مورد منجر به طلاق شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان راز این موفقیت را آموزشهای قبل از ازدواج، کارهای فرهنگی، بلوغ جسمانی و روحی، برخورداری از اطلاعات لازم و ... دانست.

کد مطلب 1816594

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