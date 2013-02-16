550 میلیون ریال اقلام فرهنگی بین کانون های فرهنگی و هنری مساجد توزیع شد

حجت الاسلام هادی جعفری راد در گفتگو با مهر اظهارداشت: این اقلام را شامل میز، صندلی ،کتاب و قفسه به منظور تجهیز سرسراهای مطالعه در مساجد استان عنوان کرد.

حجت الاسلام جعفری راد با بیان اینکه به منظور حمایت های فرهنگی سه منطقه چابهار، سیستان و ایرانشهر به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است افزود: به منظور تقویت و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی همچنین تعداد 70 هزار جلد کتاب با اعتبار500 میلیون ریال در سطح کتابخانه های مساجد استان توزیع در حال توزیع است.

وی تعداد کانون های فرهنگی و هنری استان را 650 عدد عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر 100 کتابخانه مخزن دار در مساجد شیعه و سنی در سراسر استان به نیاز های مخاطبان پاسخ می دهند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سرانه تخصیص یافته به کانون های فرهنگی 5 میلیون ریال است که علاوه بر این مبلغ 10 میلیون تومان تجهیزات سخت افزاری در اختیار کانون های تاسیس یافته قرار خواهد گرفت.

