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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۹

حجت الاسلام جعفری راد:

550 میلیون ریال اقلام فرهنگی بین کانون های فرهنگی و هنری مساجد توزیع شد

550 میلیون ریال اقلام فرهنگی بین کانون های فرهنگی و هنری مساجد توزیع شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد سیستان و بلوچستان گفت: 550 میلیون ریال اقلام فرهنگی و سخت افزاری به منظور تجهیز 80 کانون فرهنگی و هنری تازه تاسیس شده در بین مساجد سیستان و بلوچستان توزیع شد.

حجت الاسلام هادی جعفری راد در گفتگو با مهر اظهارداشت: این اقلام را شامل  میز، صندلی ،کتاب و قفسه به منظور تجهیز سرسراهای مطالعه در مساجد استان عنوان کرد.

حجت الاسلام جعفری راد  با بیان اینکه به منظور حمایت های فرهنگی  سه منطقه چابهار، سیستان و ایرانشهر به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است افزود: به منظور تقویت و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی همچنین تعداد 70 هزار جلد کتاب با اعتبار500  میلیون ریال در سطح کتابخانه های مساجد استان توزیع در حال توزیع است.

وی تعداد کانون های فرهنگی و هنری استان را 650 عدد عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر 100 کتابخانه مخزن دار  در مساجد شیعه و سنی در سراسر استان به نیاز های مخاطبان پاسخ می دهند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سرانه تخصیص یافته به کانون های فرهنگی 5 میلیون ریال است که علاوه بر این مبلغ 10 میلیون تومان تجهیزات سخت افزاری در اختیار کانون های تاسیس یافته  قرار خواهد گرفت.
 

کد مطلب 1816596

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