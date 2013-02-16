به گزارش خبرگزاری مهر، هیونگ مین سان مهاجم 20 ساله و کره ای باشگاه هامبورگ هفته گذشته با دو گلی که مقابل دورتموند به ثمر رساند نقش کلیدی در پیروزی 4 بر یک تیمش مقابل مدافع عنوان قهرمانی بوندسلیگا داشت.

او در بخشی از مصاحبه اش با سایت فیفا در مورد شانس کره جنوبی برای صعود به جام جهانی 2014 برزیل گفت: تمام کشورهای آسیایی در چند سال گذشته پیشرفت خوبی داشته اند روی فوتبال سرمایه گذاری ویژه ای انجام داده اند. حتی با وجود اینکه کشورهای مثل لبنان و ازبکستان در اروپا ناشناخته هستند اما ما نمی توانیم آنها را دست کم بگیریم.

سان افزود: به نظر من ایران حتی می تواند بهتر شود و پیشرفت کند. آنها بازیکنان با کیفیت زیادی دارند، خصوصا با وجود ملی پوشان با تجربه ای مثل اشکان دژاگه و علی کریمی ایران یکی از شانس های صعود به جام جهانی از این گروه است.