به گزارش خبرنگار مهر مهدی جمالینژاد ظهر شنبه در سومین همایش تجلیل از چهرههای ماندگار نهضت مطالعه مفید استان اصفهان اظهار داشت: در آیات نورانی قرآن بر تفکر و تعقل تاکید بسیار شده به گونهای که در قرآن 582 بار واژه علم و 255 بار نیز نام کتاب به اشکال مختلف تکرار شده است.
وی افزود: در احادیث و روایات هنگام مقایسه عالمان و عابدان، گروه دانشمندان برتر از عبادتکنندگان برشمرده شدهاند چرا که منافع عبادت فردی است اما منافع علم جامعه و فرد هردو را در برمیگیرد.
دلایل کمبود سرانه مطالعه در کشور آسیبشناسی نشده است
معاون امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به پیشینه فرهنگی ایران در مطالعه تاکید کرد: با این همه پیشینه فرهنگی سرانه مطالعه در کشور پایین است که دلیل این موضوع هنوز به درستی آسیبشناسی نشده است.
وی با اشاره به اینکه سرانه مطالعه روزانه هر ایرانی 12 دقیقه است، ادامه داد: طبق آمار بینالمللی کنفرانس کتابخوانی، برای هر سه تا 10 هزار نفر باید یک کتابخانه وجود داشته باشد و این به این معناست که باید در ایران 14 هزار کتابخانه داشته باشیم درحالی که اکنون این میزان یک هزار و 500 عدد است.
جمالینژاد تاکید کرد: این دغدغه مهمی برای کشور است که ما از سامانههای جهانی در زمینه کتابخوانی عقب هستیم و باید کتاب را در سبد کالای خانواده وارد کنیم.
وی اضافه کرد: فرهنگ مکتوب با فرهنگ عمومی دارای اثرات متقابل هستند بنابراین نقصانی که در سرانه مطالعه کشور وجود دارد در فرهنگ عمومی جامعه نیز تأثیر گذار است.
هنوز به نقش کتابخوانی به عنوان دروازه تمدن توجه نکردهایم
معاون امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه هنوز به نقش اساسی کتابخوانی به عنوان دروازه گسترش دانش و معرفت توجه نکردهایم، بیان داشت: لازم است برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه دانش راههای نوآورانه و خلاقی بیندیشیم تا اقبال عمومی را بیشتر و عمق مطالعه را بیشتر کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین در طول سال های گذشته کتاب غنی در حوزههای مختلف بسیار کم بوده است و این موضوع در کاهش سرانه مطالعه در کشور موثر است و باید برای آن چارهای اندیشیده شود.
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