تقدیر از مشترکین کم مصرف آبفای جنوب شرقی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمدیان افزود: با توجه به اینکه ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب و پرهیز از اسراف این هدیه الهی در شرکت آبفا از اهمیت خاصی برخوردار است در همین راستا از مشترکین کم مصرف تقدیر شد

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وی در ادامه بیان داشت: گروه مروجین این شرکت طی ملاقات حضوری با مشترکین کم مصرف ضمن بررسی پیشنهادات و نظرات آنان در رابطه با چگونگی کاهش مصرف صحیح آب و برشمردن روشهای مصرف بهینه این مایه حیاتی با اهدای لوح سپاس از آنان تقدیر و تشکر کرد.

کتابخانه روستای "زمان آباد" کهریزک به بهره برداری رسید

کتابخانه و سالن مطالعه روستای "زمان آباد" کهریزک شهرستان ری در زمینی به مساحت 300 متر مربع به بهره برداری رسید.

بخشدار کهریزک بیان کرد: این کتابخانه شامل بخشهای سالن مطالعه و مخزن کتاب است که پس از تکمیل بخش کافی نت و سایت اینترنتی، این بخش نیز برای استفاده علاقه مندان راه اندازی خواهد شد.

سید همایون عباسی افزود: مالکیت این کتابخانه متعلق به دهیاری و شورای روستای زمان آباد است و 350 میلیون ریال از اعتبارات دهیاری برای تجهیز این کتابخانه استفاده شده است.

وی گفت: ساخت مجتمع چند منظوره فرهنگی روستا نیز در زمینی به مساحت 160 متر مربع و در سه طبقه آغاز شد که قرار است در مدت شش ماه به مرحله بهره برداری برسد.