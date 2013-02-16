فروشندگان سموم کشاورزي استان سمنان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نادریان ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، در محل سازمان جهادکشاورزی استان سمنان ضمن تشریح اهم اقدامات انجام شده جهت ساماندهي نحوه فعاليت فروشندگي هاي سموم كشاورزي در استان، گفت: نظارت مستمر و ادواري كارشناسان ناظر بر فروشندگي ها، ايجاد كميته فني سموم، برگزاري جلسات توجيهي برای مسئولان مراكز خدمات جهاد كشاورزي، برگزاري كارگاه آموزشي و همايش، اجراي طرح مانيتورينگ سموم از طريق آموزش فروشندگان، كارشناسان، مسئولان فني كلنيك ها و توليدكنندگان سموم در استان بخشي از اين اقدامات بوده است.

وي با اشاره به اینکه در استان سمنان تعداد 42 مركز خصوصي و دولتي توزيع و فروش سموم زير نظر اين مديريت فعاليت دارند گفت: در سال جاري بيش از 400 بار اين فروشگاه ها مورد بازديد هاي مستمر و ادواري ناظران قرار گرفته اند.

نادريان در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص برخورد با تخلفات احتمالي گفت: در سالجاري به شیوه های تذكرات شفاهي، كتبي و جريمه نقدي اقدام شده كه منجر به 44 تذكر كتبي به فروشندگان شده و هفت فروشندگي نيز مشمول جريمه نقدي از سوي تعزيرات حكومتي شده است.

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خاتمه اهداف اين ساماندهي راكاهش مصرف سموم دفع آفات نباتي، توسعه روش هاي مبارزه غيرشيميايي با عوامل خسارتزاي گياهي و حمايت از كلنيك هاي گياه پزشكي، بیان کرد و افزود: توليد محصول سالم و ارگانيك، جلوگيري از توزيع سموم خارج از شبكه و همچنين سموم قاچاق و تقلبي، حفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي آن توسط مواد شيميايي و حمايت از حشرات مفيد و توسعه روش هاي مبارزه بيولوژيك و غيرشيميايي براي كنترل عوامل خسارتزاي گياهي نیز از دیگر برنامه های این سازمان بوده است.