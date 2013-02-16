صادرات كالا از گمرك استان همدان افزایش یافت/لزوم تأسيس آزمايشگاه در گمرك همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جامه‌بزرگي در كارگروه امور اقتصادي استان همدان با اشاره به اينكه از اين به بعد صادرات كالاهاي توليدي هر استان در گمركات همان استان انجام مي‌شود، اظهار داشت: در 23 روز فعاليت كاري در بهمن‌ماه امسال از نظر تعداد مرسوله‌هاي صادراتي 728 فقره صادرات در گمرک همدان ثبت شده است.

وي ادامه داد: كالاهاي صادر شده در اين مدت 188 درصد افزايش ارزشي و 772 درصد افزايش وزني داشته است.

مدير‌كل گمرك استان همدان رشد صادرات گمرك ملاير را 235 درصد اعلام و عنوان كرد: صادرات از گمرك ملاير در سال جاري 135 درصد رشد ارزشي و هزار و 306 درصد رشد وزني را تجربه كرده است.

وي به پنجره واحد اقتصادي گمرك استان همدان اشاره كرد و ادامه داد: از يك هفته پيش نماينده بانك ملي در گمرك حضور ندارد و بانك حاضر به راه‌اندازي شعبه در گمرك نيست.

جامه‌بزرگي اضافه كرد: بانك فقط به نصب دستگاه pos اكتفا می كند در صورتي كه اين دستگاه نمي‌تواند خدمات ضمانتي را به متقاضيان ارائه كند.

وي اضافه كرد: نبود تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري براي ايجاد شبكه عمده دليل اين اقدام بانك است كه بايد براي رفع اين مشكل تدبيري انديشيده شود.

مديركل گمرك همدان اضافه كرد: يكي ديگر از مشكلات ايجاد شده اين است كه نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت و علوم پزشكي بعد از گذشت چهار ماه از تصويب پنجره واحد، هنوز در گمرك همدان حضور نيافته است.

وي تأكيد كرد: از آنجا كه كارشناسان اداره استاندارد بعد از نمونه‌برداري آزمايش را به اداره خود منتقل مي‌كنند، نياز به تأسيس آزمايشگاه در گمرك امري ضروري است.

جامه‌بزرگي با اشاره به اينكه گمرك كشور از اول بهمن‌ماه سال جاري بخشنامه‌اي را ابلاغ كرد كه براساس آن توليدات هر استاني از گمرك آن استان صادر شود، افزود: درآمدهاي گمركي روزانه به خزانه واريز مي‌شود و بر اين اساس نياز به تأسيس شعبه بانك در گمرك ضرورت دارد.

وي به بازديد كارشناسان جهاد كشاورزي استان همدان از گمرك همدان اشاره و عنوان كرد: در چند هفته آينده هر روز دو كارشناس جهاد كشاورزي در گمرك همدان مستقر مي‌شوند.

مديركل گمرك همدان ادامه داد: طبق بخشنامه‌اي كه از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ابلاغ شده از تاريخ يكم آبان‌ماه امسال در راستاي توسعه پنجره واحد اقتصادي مجوزهاي صادراتي فقط از طريق شبكه و سيستم مكانيزه با رجوع به سايت گمرك انجام مي‌شود.