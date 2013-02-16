مسير بي آرتي ازطبرسي شمالي به حرم احداث مي شود/ تقاطع شهيد گمنام راهگشاي ترافيك

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ريحاني ظهر شنبه درمراسم بازديد از پرو‍ژه هاي شهرداري در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در عمليات احداث پروژه شهيد گمنام مسير خطوط بي آرتي هم در نظر گرفته شده است.

وي يادآورشد: اعتبار اين پروژه 11 ميليارد تومان است اما هزينه تسهيل حريم 100 ميليارد تومان و بيشتر از هزينه كل پروژه است.

تقاطع غير همسطح شهيد گمنام راهگشاي ترافيك

وي تاكيد كرد: تقاطع غير همسطح شهيد گمنام يكي از پروژه هاي مهم و راهگشا در سال جاري است كه با توجه به حجم تردد خودرو در اين محدوده به دليل مجاورت با حرم مطهر هميشه بار ترافيكي اين محدوده مشكل ساز بوده است.

مدير نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرداري مشهد يادآاور شد: اين پروژه بايد زودتر انجام مي شد اما به دليل تسهيل حريم شروع آن به تعويق افتاد.

8500 مترمربع تسهيل حريم شركت نفت

ريحاني بيان كرد: اين پروژه حدود 12هزار متر مربع تسهيل حريم دارد كه بخش عمده آن 8500 متر مربع ساختمان شركت نفت است.

وي افزود: بخش عمده اي از زمين هاي آموزش و پرورش در مسير بلوار وحدت و در حاشيه بلوار طبرسي و تعدادي از واحدهاي تجاري نيز بايد عقب نشيني كنند.

ريحاني بيان كرد: در حاشيه جنوبي بلوار راه آهن نيز سه باب تجاري در اولويت تسهيل حرم براي احداث زيرگذر وجود دارد.

ترافيك بالا مشكل اخذ مجوز براي مسير در بلوار طبرسي

مدير نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرداري مشهد يادآور شد: براي شروع پل اصلي با توجه به اهميت محور اصلي بلوار طبرسي و ترافيك بالاي اين محدوده در اخذ مجوز انسداد مسير با مشكل مواجهيم.

وي در توضيح بيشتر گفت: ابتدا پل اجرا مي شود و ترافيك از روي پل عبور داده مي شود و سپس خاكبرداري زير پل صورت مي گيرد.

ريحاني با اشاره به تشكيل جلسات متعدد با شركتهاي خدماتي براي رفغع معارض ها افزود: شركت هاي آب، برق و گاز اعلام هزينه كرده اند و برخي هم در حال ارائه طرح هستند.

مدير نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرداري مشهد گفت: تلاش ما اين است كه تا اواخر سال پل غربي را به اتمام برسانيم و ترافيك را به مسير خود برگردانيم.

وي تاكيد كرد: 12 در صد پيشرفت در اين پروژه داشته ايم و سرعت انجام پروژه ها بستگي مستقيم با انحراف ترافيك، تسهيل حريم، جابه جايي تاسيسات دارد كه در صورت برطرف شدن موانع، شش ماهه اين پروژه به اتمام مي رسد.