مهمترین علت طلاق در لرستان معضل اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان تیموری ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان استانداری لرستان مهم ترین عامل معضل طلاق در لرستان را پدیده اعتیاد عنوان کرد و اظهار داشت: مهم ترین معضل در این رابطه اعتیاد است و برای کاهش طلاق باید با اعتیاد مبارزه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پدیده اعتیاد تنها مخصوص افراد بیکار و کم سن و سال نیست عنوان کرد: این در حالیست که این پدیده به صورت گسترده بین همه افراد وجود دارد.

رئیس شعبه دوم خانواده دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه پدیده اعتیاد تنها مخصوص طبقه خاصی از جامعه نیست، گفت: در حال حاضر بیشترین مراجعات به دادگستری لرستان به موضوع اعتیاد برمی گردد.

تیموری دلیل دیگر مراجعه افراد به دادگستری لرستان برای طلاق را سوء ظن و خیانت یکی از زوجین برشمرد و گفت: برای کاهش پدیده طلاق در استان لرستان یک عزم جدی نیاز است.

وی با تاکید بر فعالیت مستمر رسانه ملی در این رابطه بیان داشت: باید کار آگاهی بخشی و فرهنگ سازی توسط رسانه ها و به ویژه صدا و سیما در این رابطه به طور جدی پیگیری شود.