دومیلیارد ریال به خدمات درمانی مددجویان گچسارانی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری، امراله فروزنده گفت: ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مددجویان یکی از برنامه های اساسی کمیته امداد در رفع نیازها و مشکلات مددجویان تحت حمایت است.

وی اظهار داشت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون برای درمان و هزینه های بیمه ای مبلغ دو میلیارد و 214 میلیون ریال به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت شده است.

فروزنده تصریح کرد: خدمات ارائه شده تحت عناوین مختلف از قبیل تغذیه کودکان زیر شش سال، خدمات ویژه درمانی، خسارت متفرقه، پرداخت بیمه اجتماعی، تشکیل کلاس های بهداشتی برای مددجویان، بهسازی فضاهای قالیبافی و تامین سرویس های بهداشتی به مددجویان است.

وی مبلغ پرداختی برای خدمات بیمه ای به این مددجویان را بیش از دو میلیارد و 153 میلیون ریال در 9ماهه سال جاری عنوان کرد.

فروزنده افزود: برای ارائه خدمات درمانی به افراد تحت پوشش با واحدهای درمانی از قبیل پزشک عمومی، بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، رادیولوژی، آزمایشگاه، دندان پزشکی و سایر موارد قرارداد منعقد شده است.

450نفر از مددجویان شهرستان بهمئی به کمیسیون پزشکی معرفی شدند

مدیرکمیته امداد شهرستان بهمئی از معرفی450 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان که به علت بیماری های مختلف دچار عارضه بودند، به کمیسیون پزشکی خبر داد.

محمد محمدی گفت: این تعداد از افراد با ارائه مدارک پزشکی دال بر مشکل مریضی و از کار افتادگی و فقر مالی برای ادامه درمان به کمیسیون معرفی شده اند.

محمدی اظهار داشت: نتیجه کمیسیون پزشکی این افراد در روزهای آینده بصورت مکتوب به آنها گزارش خواهد شد.

وی افزود: از اين تعداد افرادی که از كار افتاده تشخيص داده شوند زیر چتر حمایتی کمیته امداد قرار می گیرند و براي بقيه افراد كه توانائي كار كردن را دارند از خدمات دیگر مانند كمك هزينه ازدواج و كمك هزينه تحصيل فرزندان، وامهاي قرض الحسنه و اشتغال بهره مند می شوند تا براي خود و افراد تحت تكفل خود زندگي شرافتمندانه اي فراهم کنند.

محمدی بیان كرد: يكي از اهداف اين نهاد نياز سنجي، تجزيه و تحليل و حل مشكلات خانواده هاي تحت حمايت است و با شناسایي وضعيت گروه هدف، خدمات به نحو احسن به مراجعين ارائه می شود.

پرداخت کمک معیشت به 2843خانوار تحت حمایت کمیته امداد بهمئی

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ر ه) شهرستان بهمئی از پرداخت مستمری به دو هزار و 843 خانوار تحت پوشش

کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

محمدمحمدی بیان داشت: پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت حمایت برای رفع نیازهای ضروری از جمله برنامه ها و خدمات کمیته امداد در کنار سایر خدمات است.

وی اظهار داشت: در همین راستا در 11 ماه سالجاری 11میلیارد و 641 میلیون و200 هزار ریال برای پرداخت مستمری به دو هزار و 843 خانوار پرداخت شده است.

محمدی تصریح کرد: توانمندسازی خانواده ها یکی از اهدافی است که این نهاد با برگزاری کلاس های مشاوره و ارائه تسهیلات و اجرای طرح های مختلف اشتغال زایی و مشاغل خانگی خواهان محقق شدن این امر است.

بهره مندی346 خانوار مددجوی کمیته امداد بهمئی از خدمات بیمه تامین اجتماعی

مدیر کمیته امداد شهرستان بهمئی از بهره مندی 346خانوار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از خدمات بیمه تامین اجتماعی خبر داد.

محمد محمدی گفت: توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد از طریق ایجاد اشتغال و توسعه بیمه های اجتماعی از راهبردهای اساسی کمیته امداد است.

وی اظهار داشت: در همین زمینه از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 346 خانوار مددجوی تحت حمایت از خدمات بیمه اجتماعی بهره مند شده اند.

محمدی گفت: مبلغ 11میلیارد و 443 میلیون و 806 هزار برای بیمه اجتماعی این تعداد خانوار واریز شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد خانوار، 49خانوار زنان سرپرست خانوار شهری و 297خانوار مجریان طرح های خودکفایی هستند.

محمدی اظهار داشت: پرداخت هزینه های درمانی، بیمه عمر و بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی از جمله خدمات بیمه اجتماعی به مددجویان است.

بهره مندی 281 یتیم از خدمات کمیته امداد شهرستان گچساران

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران از ارائه خدمات مختلف کمیته امداد این شهرستان به 281 یتیم تحت حمایت خبر داد.

امرالله فروزنده گفت: فراهم کردن زمینه مشارکت و مساعدت افراد خیر و نیکوکار در کمک به نیازمندان و طرح اکرام ایتام از جمله برنامه های کمیته امداد است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 281 یتیم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان گچساران هستند و 518 حامی سرپرستی از این ایتام را بر عهده دارند.

فروزنده سیاست کمیته امداد را محرومیت زدایی از مناطق محروم با تکیه بر توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت عنوان کرد و گفت: با کمک حامیان تاکنون اقدامات مثمرثمری در جهت رفع غبار محرومیت از چهره ایتام در زمینه های مختلف صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حامیان ایتام مبلغ 890 میلیون و 688 هزار ریال به صورت نقدی و غیرنقدی به ایتام تحت سرپرستی خود کمک کرده اند.

مدیر کمیته امداد شهرستان گچساران ضمن ابراز امیدواری از ادامه چنین امورات خیرخواهانه ای اظهار داشت: تامین لوازم اساسی منزل، تامین مواد خوراکی و حمایت در زمینه پرداخت اقساط وام های مسکن دریافتی توسط مددجویان، تامین و پرداخت هزینه های درمانی ایتام، حمایت های تحصیلی و تهیه لوازم التحریر و ... از دیگر کمک های خیرین و نیکوکاران به ایتام است.

کمک یک میلیارد ریالی حامیان به ایتام تحت حمایت کمیته امداد باشت

مدیرکمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان باشت از کمک بیش از یک میلیارد ریالی حامیان به ایتام تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

سیدعبدالحمید ولی پور گفت: سیاست کمیته امداد محرومیت زدایی از مناطق محروم با تکیه بر توانمندسازی خانوار های تحت حمایت است و با کمک حامیان تاکنون اقدامات مثمرثمری در جهت رفع غبار محرومیت از چهره ایتام در زمینه های مختلف صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در همین راستا حامیان ایتام از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ یک میلیارد و70میلیون ریال به ایتام تحت حمایت این شهرستان کمک نموده اند.

ولی پور گفت: فراهم نمودن زمینه مشارکت و مساعدت افراد خیر و نیکوکار در کمک به نیازمندان و طرح اکرام ایتام از جمله برنامه های کمیته امداد است.

مدیر کمیته امداد شهرستان باشت ضمن ابراز امیدواری از ادامه کمک های حامیان، اظهار داشت: تامین لوازم اساسی منزل، تامین مواد خوراکی و حمایت در زمینه پرداخت اقساط وام های مسکن دریافتی توسط مددجویان، تامین و پرداخت هزینه های درمانی ایتام، حمایت های تحصیلی و تهیه لوازم التحریر و ... از دیگر کمک های خیرین و نیکوکاران به ایتام است.

کمک سه میلیارد و 900 میلیون ریالی حامیان به ایتام تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از کمک بیش از سه میلیارد و 900 میلیون ریالی حامیان به ایتام تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: طرح اکرام ایتام یکی از طرحهای موفق کمیته امداد است که در این طرح سرپرستی ایتام تحت حمایت کمیته امداد به خیرین علاقمند واگذار می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و 113 یتیم زیر 18 سال تحت حمایت کمیته امداد شهرستان کهگیلویه هستند، اظهار داشت: تعداد یک هزار و 524 حامی از داخل و خارج کشور سرپرستی این ایتام را برعهده دارند.

رحیمی نیا افزود: در زندگی انسان خلاها و کمبودهای فراوانی وجود دارد که جز از طریق محبت و دوستی وکمک به همدیگر نمی توان آن را جبران کرد و در این میان ایتام بیشترین نیاز را احساس می کنند زیرا آنها در اثر از دست دادن پدر از سرچشمه محبت دورند و بدین خاطر بیش از هر چیز به نوازش و کمک مادی نیاز دارند.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه کمک های حامیان به ایتام را شامل کمک های نقدی و غیرنقدی عنوان کرد که در زمینه های تحصیلی ازدواج، درمان، لوزام زندگی و سایر موارد به آنان پرداخت می شود و از همه حامیان به خاطر رفع مشکلات ایتام و همکاری با این نهاد مقدس تشکر کرد.

معرفی 314مددجو به کمیسیون پزشکی کمیته امداد بویراحمد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد از معرفی 314 نفر از افراد واجد شرایط به کمیسیون پزشکی کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

زریر انصاری گفت: 314 نفر از مددجویان شهرستان بویراحمد به علت بیماری های مختلف و فقر مالی به میمنت دهه مبارک فجر کمیسیون آنها برگزار شد و زیر چتر حمایت کمیته امداد قرار گرفتند.

وی مبلغ هزینه شده در این خصوص را 18 میلیون و 84 هزار ریال عنوان کرد.

انصاری افزود: افرادی که از کار افتاده نیستند در قالب اعطای کمک هزینه های ازدواج، تحصیل فرزندان، ارائه تسهیلات قرض الحسنه و ایجاد فرصتهای شغلی حمایت می شوند و تا بتوانند روی پای خود ایستاده و به تدریج از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج شوند.