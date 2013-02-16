جشنواره عکس پایداری ملی برگزیدگانش را شناخت/نمایش آثار در مترو تجریش

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدی، دبیر اجرایی جشنواره در ابتدای مراسم در سخنانی گفت: نوع ارتباط مردم با موضوع پدافند غیرعامل امر مهمی است و در فاصله برگزاری جشنواره مردم چندان معنای این واژه را نمی‌دانستند و تصور می‌کردند به موضوعاتی نظیر توپ، تانک و خمپاره برمی‌گردد. از همین رو ایستگاه مترو را برای برگزاری نمایشگاه عکس در نظر گرفتیم تا باعث برقراری ارتباط بیشتر عامه مردم با این موضوع شود.

وی افزود: پس از دو ماه اطلاع‌رسانی در مرحله ارسال آثار 400 عکس از 80 عکاس به دبیرخانه رسید و در مرحله انتخاب اولیه 60 عکس برای داوری انتخاب شد که در مجموع 3 عکس برگزیده داشتیم. این سه اثر نیز ترتیبی ندارند و هر سه در یک سطح هستند. در مجموع 38 قطعه عکس نیز به نمایشگاه راه پیدا کرد.

محمدی یادآور شد: نکته جالب اینکه حدود 40 عکاس از استان‌ها در مسابقه شرکت کردند که 30 تن از آنها از مجاوران حضرت رضا (ع) و از استان خراسان رضوی بودند به همین منوال لطف و کرم امام رضا(ع) شامل حال ما شد.

در ادامه رضا مقدسی، مدیرعامل خبرگزاری مهر با تشکر از معاون فرهنگی سازمان پدافند غیرعامل و قائم مقام معاونت فرهنگی شرکت مترو، پدافند غیرعامل را موضوعی تازه در مسایل کشور دانست و اظهار کرد: اقدامات جدی در دوران پس از جنگ بنابر تاکید مقام معظم رهبری در کشور صورت گرفت و سازمان پدافند غیرعامل برای اجرای این امر مهم و حیاتی در کشور مشغول برنامه‌ریزی است.

وی افزود: این موضوع در سایر کشورها با سابقه‌تر بوده و آنها با سال‌های سال برنامه‌ریزی از ظرفیت‌های گوناگون استفاده کرده‌اند. در ایران نیز جا انداختن این موضوع برای افکار عمومی حائز اهمیت است و باید مساله پدافند غیرعامل را به زندگی عامه مردم وارد کنیم.

مقدسی یادآور شد: فرهنگ‌سازی و آشنا کردن مردم با این موضوع امر قابل توجهی است و رسانه‌ها به‌دلیل بیشترین ارتباط با افکار عمومی برای تبیین موضوع پدافند غیرعامل نقش بسزایی دارند. درباره مسابقه ما نیز مقدمات از ماه‌ها قبل پدید آمد و با هماهنگی مدیریت سازمان پدافند غیرعامل و معاونت فرهنگی شرکت مترو، جشنواره کار خود را همزمان با هفته پدافند غیرعامل در کشور آغاز کرد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر تصریح کرد: آثاری که به‌ دستمان رسید فراتر از حد انتظارمان بود که این امر می‌تواند به منزله مقدمات پیگیری موضوع پدافند غیرعامل در افکار عمومی باشد. داوری آثار نیز به نحو شایسته‌ای انجام شد و بخشی از آنها نیز به نمایش عمومی درآمد.

وی با تقدیر از زحمات محمدی دبیر جشنواره یادآور شد: بخش زیادی از تلاش‌های دبیرخانه برای اطلاع‌رسانی در این زمینه صرف شد و انعکاس خبرهای جشنواره نیز خوب بود و امیدوارم که در دوره‌های بعد شاهد آثار قوی‌تری باشیم و زمینه برای آشنایی مردم با موضوع پدافند غیرعامل فراهم باشد که این با همکاری سازمان پدافند غیرعامل مقدور است.

مدیرعامل خبرگزاری مهر در پایان سخنان خود از تلاش هیات داوران مسابقه نیز قدردانی به عمل آورد.

نمایشگاه عکس "پایداری ملی" عصر امروز در مترو تجریش آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 38 قطعه عکس با موضوع مرتبط به نمایش درآمده است.

محسن رضایی، مهدی بلوریان، یونس خانی برگریدگان این جشنواره هستند که هر یک 1 میلیون تومان وجه نقد و تندیس لوح تقدیر پایداری ملی را دریافت کردند.