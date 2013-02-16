انتقاد استاندار تهران ازکم کاری وزارت بهداشت در مبارزه با مواد مخدر

مرتضی تمدن در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران اظهار داشت: باید تمامی توانمندی نیروی انتظامی و بسیج را که برای مباره با مواد مخدر فعال هستند بکار بگیریم. هر چه ظرفیت قوه قضائیه و دستگاههای مسئول را بکار بگیریم باز هم کم است. وقتی جوانی را در کنار خیابان می بینیم که به علت اعتیاد افتاده است جان به لب می شویم. مواد مخدر امروز تغییر شکل داده است و اگر با آن برخورد نکنیم موجودیت ما به خطر می افتد.

وی افزود: اگر چه امروز اولویت اصلی ما تنظیم بازار ، معیشت و برگزاری انتخابات است اما مبارزه با مواد مخدر را اولویت اصلی خود می دانیم.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران از فرمانداران خواست همانطور که به شورای تامین اهمیت می دهند به مبارزه با مواد مخدر نیز اهمیت ویژه دهند چرا که نمی توان از کنار یک جوان معتاد به سادگی رد شد. همچنین جلسه ماهانه ستادهای شهرستانها نیز باید به صورت هفتگی برگزار شود.

تمدن با اعلام اینکه ظرفیت پلیس برای مبارزه با مواد مخدر در دسترس است تاکید کرد: هر چه برای مبارزه با مواد مخدر وقت بگذاریم کم است. اولویت اول جمع آوری معتادان ولگرد است. هچنین باید سعی کنیم تا از امکانات بخش خصوصی برای درمان و نگهداری معتادان استفاده کنیم.

استاندار تهران تصریح کرد: در تمام شهرستانها ظرفیت لازم و سالن ها وجود دارد که باید تجهیز شوند. ضمن اینکه نباید چهره برخی از شهرهای خوب و ریشه دار استان به واسطه مواد مخدر مخدودش شود.

وی خواستار ساماندهی مراکز مجاز ترک اعتیاد شد و افزود: ساماندهی مراکز مجاز و شناسایی مراکز غیر مجاز به حرکت سریعتری نیاز دارد در صورتی که متقاضیان راه اندازی کمپ وجود داشته باشند اقدامات لازم را انجام می دهیم.

تمدن با بیان اینکه حضور روحانیت ، رسانه ها و آموزش و پرورش در امر مبارزه با مواد مخدر کارساز است گفت: این حضور کم است و ما باید روی آموزش خانواده ها و جوانان دقت بیشتری کنیم.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با انتقاد از کم کاری برخی بخشهای وزارت بهداشت در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: نباید با دستورالعمل و بخشنامه زمان مبارزه را به تعویق انداخت. ما که نمی توانیم برخی دستگاههای مسئول را به زور در خط مبارزه بیاوریم.

وی افزود: شرمسارم که می بینم جوانان معتاد در معابر کنار خیابان روی زمین هستند، باید به خودمان تکانی بدهیم چرا که مواد مخدر به ریشه ضربه می زند.

تمدن در پایان گفت: در امر اشتغال زایی تاکنون 4 واحد تولیدی در شهرستان اسلامشهر راه اندازی شده است که 120 نفر از معتادان بهبود یافته در آنها فعالیت می کنند. مسئولان شهرستان ها باید ببینند که بهبودی کامل یک معتاد و اشتغال او امکان پذیر است.