به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمد حسن مرتضوی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دامغان به بحث اجرای فریضه و اسلامی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه پرداخت و افزود: جامعه امروز نیازمند توجه ویژه به اجرای فریضه دینی و ارزشی امر به معروف و نهی از منکر است.

وی ضمن تاکید بر اینکه پاسخ به شبهات جوانان یکی از راه های اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است افزود: این امر باید با تشکیل جلسات و گفتمان های چهره به چهره جهت پاسخگویی به شبهات و سوالات انجام شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دامغان با شاره به آثار و برکات جامعه دینی و اسلامی اضافه کرد: باید جهت آشنایی و بهره مندی بیشتر از این برکات برنامه ریزی شود.

وی خاطر نشان ساخت: بیان مسائل دینی و فرهنگی به جوانان باید با حضور روحانیان و افراد صاحب نظر در سرلوحه کارها قرار گیرد تا جوانان ما از این مسائل پخته و بهره مند شوند و انجام این کار به اجرای هر چه بهتر امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه کمک می کند.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان همچنین با اشاره به اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان های راهیان نور، افزود: با هماهنگی و برنامه ریزی های انجام شده در طی دو مرحله 700 دانش آموز دختر و پسر از این شهرستان به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس اعزام شده اند.

وی ضمن تاکید بر اینکه برکت خون پاک شهدا توطئه دشمنان را خنثی می کند، اظهار داشت: اعزام دانش آموزان با کاروانهای راهیان نور تاثیر بسزایی در بهره مندی این عزیزان از آثار و برکات شهدا دارد.

مرتضوی ضمن تصریح بر اینکه امروز به برکت خون پاک شهدا شاهد عزت و سربلندی ملت ایران هستیم یادآور شد: پاسداری از خون پاک شهدا وظیفه ما است تا در قیامت شرمنده آنها نباشیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دامغان در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه آشنایی نسل جوان با ارزش های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی باید یکی از برنامه های مهم ما باشد گفت: بیان رشادت ها و جانفشانی ایثارگران و رزمندگان به نسل سوم و چهارم بسیار ضروری است.

به گزارش مهر، در این جلسه هر یک از اعضا به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در جهت اجرای هر چه بهتر فریضه با ارزش دینی و اسلامی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه پرداختند.