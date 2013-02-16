نخبگان با طرح مطالبات نیازها را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگارمهر، اصغر عربیان عصر شنبه در گردهمایی نخبگان و استعدادهای برتر علمی استان البرز که در سالن اجتماعات تربیت بدنی تشکیل شده بود یا اشاره به نقش جوانان به در شکل گیری انقلاب و تداوم این حضور اظهار داشت: یکی از دستاوردهای انقلاب خود باوری جوانان و نوجوانان بوده است؛ این نقش تا جایی بودکه حتی انقلابیونی که در زندان بودند باورشان نمی شد که جوانان این انقلاب را رقم بزنند.

وی افزود: در آن برهه جبهه ها را نیزفرماندهان جوان 21 ساله تشکیل می دادند و این بزرگترین نعمت خداوند بر این امت است.

عربیان گفت: آنها خود را باور کرده بودند و با اراده و بعد خواستن توانستن بهترین ها را رقم بزنند.

استاندار البرز بیان کرد: در سایه اراده های پولادین است که خواستن ها به توانستن منتج می شود.

این مسئول با اشاره به نقش متقابل نخبگان و مسئولان در جامعه و مسئولیت آنها اظهار داشت: زمانی که نام نخبه بر روی شما گذاشته می شود مسئولیت شما نیز در جامعه خطیر تر خواهد بود و متقابلاً مسئولان نیز باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.

وی افزود: نخبگی عطیه خداوند است و اگر امروز ما در عرصه علمی حرفی برای گفتن داریم با استعدادهای جوانان برتر کشور است.

عربیان در جمع نخبگان البرز تصریح کرد: توقع ما بیش از اینها است و نخبگان باید مطالبات خود را به گوش مسئولان برسانند.

استاندار البرز بیان کرد: نخبگان تنها آنهایی نیستند که اختراعی انجام می دهند؛ بلکه شناسایی استعدادهای برتر و جهت دهی به آنها از اوان کودکی لازم و ضروری است.

وی در بخش دیگری خاطرنشان کرد: از نظر کمی در حوزه آموزش نیز اکنون پیشتاز بوده ایم و بیش از 4 میلیون دانشجو خود دلیل متقنی براین ادعا است و اگر این رقم به تولید علم و فکر منتج شود تحول شگرفی را ایجاد خواهد کرد.

عربیان گفت: در دهه سوم ما به سمت پژوهش و تحقیق پیش رفته ایم و لازم است که پژوهش ها جهت دهی شده و باهدف نخبه پروری باشد.

استاندار البرز یکی از ویژگی های جوانی نشاط و ریسک پذیری دانست و گفت: این دو مولفه باید سرلوحه کار نوجوانان و جوانان قرار گیرد تا شاهد تحولات بزرگی باشیم.

وی افزود: ترس از انجام یک کار مانع بروز خلاقیت و نوآوری در جوانان می شود.

عربیان گفت: نخبگان باید مطالبات خود را مطرح کنند تا نیازها احصا و پیگیری شود.

استاندار البرز تاکید کرد: در برهه اقتصاد مقاومتی قرار داریم و یکی از مولفه های اثر گذار تبدیل اقتصاد مقاومتی به اقتصاد تهاجمی و افزایش بهره وری است.

وی همچنین ادامه داد: تولید علم در جامعه به معنای آن است که یک فرمول به فرمولهای جدید دنیا اضافه شود و این مهم محقق نخواهد شد جز آنکه به سمت تولید فکر و علم برویم.

استاندار گفت: در حوزه نانو هم همینگونه بوده است؛ استان البرز در آینده با چالش های بزرگی همچون کمبود آب، آلودگی هوا، تغییرات آب و هوایی مواجه خواهیم بود و نخبگان باید در این زمینه یاری گر مسئولان باشند.

وی ادامه داد: افزایش بهره وری با پژوهش محقق خواهد شد.

عربیان گفت: یدک کشیدن عنوان نخبه آسیب جدی است و این قشر تا آخرین لحظه باید به دنبال افزایش علم بوده و اراده و تفکر را چاشنی آن کنند.

وی طرح های دانش آموختگان رشته کشاورزی را به منظور ورود به تعاونی های کشاورزی را از جمله حمایت های نخبگان برشمرد.