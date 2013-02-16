نخبگان با طرح مطالبات نیازها را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگارمهر، اصغر عربیان عصر شنبه در گردهمایی نخبگان و استعدادهای برتر علمی استان البرز که در سالن اجتماعات تربیت بدنی تشکیل شده بود یا اشاره به نقش جوانان به در شکل گیری انقلاب و تداوم این حضور اظهار داشت: یکی از دستاوردهای انقلاب خود باوری جوانان و نوجوانان بوده است؛ این نقش تا جایی بودکه حتی انقلابیونی که در زندان بودند باورشان نمی شد که جوانان این انقلاب را رقم بزنند.
وی افزود: در آن برهه جبهه ها را نیزفرماندهان جوان 21 ساله تشکیل می دادند و این بزرگترین نعمت خداوند بر این امت است.
عربیان گفت: آنها خود را باور کرده بودند و با اراده و بعد خواستن توانستن بهترین ها را رقم بزنند.
استاندار البرز بیان کرد: در سایه اراده های پولادین است که خواستن ها به توانستن منتج می شود.
این مسئول با اشاره به نقش متقابل نخبگان و مسئولان در جامعه و مسئولیت آنها اظهار داشت: زمانی که نام نخبه بر روی شما گذاشته می شود مسئولیت شما نیز در جامعه خطیر تر خواهد بود و متقابلاً مسئولان نیز باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.
وی افزود: نخبگی عطیه خداوند است و اگر امروز ما در عرصه علمی حرفی برای گفتن داریم با استعدادهای جوانان برتر کشور است.
عربیان در جمع نخبگان البرز تصریح کرد: توقع ما بیش از اینها است و نخبگان باید مطالبات خود را به گوش مسئولان برسانند.
استاندار البرز بیان کرد: نخبگان تنها آنهایی نیستند که اختراعی انجام می دهند؛ بلکه شناسایی استعدادهای برتر و جهت دهی به آنها از اوان کودکی لازم و ضروری است.
وی در بخش دیگری خاطرنشان کرد: از نظر کمی در حوزه آموزش نیز اکنون پیشتاز بوده ایم و بیش از 4 میلیون دانشجو خود دلیل متقنی براین ادعا است و اگر این رقم به تولید علم و فکر منتج شود تحول شگرفی را ایجاد خواهد کرد.
عربیان گفت: در دهه سوم ما به سمت پژوهش و تحقیق پیش رفته ایم و لازم است که پژوهش ها جهت دهی شده و باهدف نخبه پروری باشد.
استاندار البرز یکی از ویژگی های جوانی نشاط و ریسک پذیری دانست و گفت: این دو مولفه باید سرلوحه کار نوجوانان و جوانان قرار گیرد تا شاهد تحولات بزرگی باشیم.
وی افزود: ترس از انجام یک کار مانع بروز خلاقیت و نوآوری در جوانان می شود.
عربیان گفت: نخبگان باید مطالبات خود را مطرح کنند تا نیازها احصا و پیگیری شود.
استاندار البرز تاکید کرد: در برهه اقتصاد مقاومتی قرار داریم و یکی از مولفه های اثر گذار تبدیل اقتصاد مقاومتی به اقتصاد تهاجمی و افزایش بهره وری است.
وی همچنین ادامه داد: تولید علم در جامعه به معنای آن است که یک فرمول به فرمولهای جدید دنیا اضافه شود و این مهم محقق نخواهد شد جز آنکه به سمت تولید فکر و علم برویم.
استاندار گفت: در حوزه نانو هم همینگونه بوده است؛ استان البرز در آینده با چالش های بزرگی همچون کمبود آب، آلودگی هوا، تغییرات آب و هوایی مواجه خواهیم بود و نخبگان باید در این زمینه یاری گر مسئولان باشند.
وی ادامه داد: افزایش بهره وری با پژوهش محقق خواهد شد.
عربیان گفت: یدک کشیدن عنوان نخبه آسیب جدی است و این قشر تا آخرین لحظه باید به دنبال افزایش علم بوده و اراده و تفکر را چاشنی آن کنند.
وی طرح های دانش آموختگان رشته کشاورزی را به منظور ورود به تعاونی های کشاورزی را از جمله حمایت های نخبگان برشمرد.
استاندار البرز بیان کرد: اختراعات باید به تولید انبوه برسد و بازخورد آن در جامعه نمود عینی داشته باشند.
در این گردهمایی مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس بنیاد نخبگان استان نیز حضور داشتند.
ادامه این نشست صمیمی به طرح دغدغه های نخبگان و انتظارات آنها از مسئولان و نماینده عالی استان اختصاص داشت.
ضرورت حرفه آموزی و فراهم سازی اشتغال نخبگان در بازار کار، وام کارآفرینی نخبگان از جمله مسائل طرح شده در این نشست بود، نخبگان در اخر با استاندار عکس یادگاری گرفتند.
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