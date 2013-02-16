1700 خیر از ایتام گنبدکاووس حمایت مالی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری افزود: در آمد طرح اكرام و ايتام كميته امداد اين شهرستان در دي ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 53 درصد رشد برخوردار بوده است.

جعفري اظهار داشت: درامد اكرام اين شهرستان در دي ماه سال گذشته 360 ميليون ريال بوده كه اين رقم در دي ماه سال جاري به560 ميليون ريال رسيد، كه از رشد 53 درصدي برخوردار است.

رشد 22 درصدی درآمد طرح اکرام در گلستان

معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: طرح اكرام ايتام اين نهاد در دي ماه سال جاري 300 ميليون تومان درآمد داشته است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 22 درصدي برخوردار است.

ربيع اله وفايي با بيان اينكه توجه به ايتام يكي از ضروريتهاي جامعه است خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در ايام پاياني سال به سر مي بريم با دستگيري و كمك به اين قشر از جامعه همه با هم به استقبال بهاري نو رويم تا اينگونه بتوانيم به عنوان يك مسلمان اداي دين نسبت به نيازمندان جامعه كرده باشيم.

وفايي با بيان اينكه مسلمانان در جامعه اسلامي نبايد نسبت به احوال هم بي تفاوت باشند ابراز داشت: يكي از مسائلي كه باعث شده تا انقلاب ايران امروز در جوامع اسلامي موج بيداري را به وجود آورد توجه به همه اقشار جامعه مخصوصا قشر نيازمند و ايتام است.

همایش راهیابی به دانشگاه در رامیان

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان راميان گفت: همايش راهيابي به دانشگاه ويژه دانش آموزان تحت حمايت اين نهاد در پايه سوم فني حرفه اي و پيش دانشگاهي در دو مرحله برگزار شد.

ايوب قزلسفلو اظهار داشت: اين همايش در دو مرحله يكي با حضور 44 و در مرحله بعدي با حضور 55 نفر از دانش آموزان تحت حمايت اين نهاد برگزار گرديد.

وي خاطرنشان كرد: در اين همايش اساتيد مختلف در خصوص شيوه هاي مختلف موفقيت در كنكور در سرفصلهايي آشنايي با رشته هاي تحصيلي، برنامه ريزي شيوه صحيح مطالعه و تست زني، مقابله با استرس و اضطراب و تاثير اخلاقيات، معنويت و انديشته هاي ديني در پيشرفت تحصيلي مباحثي را ارائه نمودند.