به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدي نژاد در مراسم سخنراني در حاشيه افتتاح طرح هاي صنعتي، راه، شهرسازي، مسكن و كشاورزي استان يزد در جمع مديران استان اظهار داشت: امروز ساختن ايران اسلامي، ماموريت الهي همه ماست و بايد در اين مسير دست به دست يكديگر دهند.

وي افزود: ساختن ايران اسلامي و حركت رو به جلو و پيشرفت هر روزه كشور ايران، يكي از آرزوهاي ديرينه امام خميني(ره) بود.

احمدي نژاد تاكيد كرد: ساختن ايران اسلامي بايد مشق روزمره 76 ميليون ايراني باشد.

احمدي نژاد بر ساخت ايران متكي بر استعدادهاي طبيعي و انديشه ملت ايران تاكيد كرد و افزود: تا زماني كه مي‌ خواستيم تقليد كنيم، ساخت يك كارخانه فولاد در كشورمان هشت سال طول مي ‌كشيد اما از زماني كه تصميم گرفتيم خودمان باشيم در مدت زمان بسيار كم و حتي در برخي موارد شش ماهه اين كار انجام مي‌شود.

با قطع وابستگي به قله هاي افتخار و پيشرفت رسيديم

وي ادامه داد: امروز پيچيده ‌ترين طراحي‌هاي صنعتي با تخصص و همت جوانان ايراني انجام مي شود و دنيا چشم به اين پيشرفتها دارد.

احمدي نژاد تصريح كرد: براي رسيدن به قله‌ هاي بلند افتخار و پيشرفت، راه‌ هاي بسياري وجود دارد و تنها راه اين نيست كه چشم به بيگانگان داشته باشيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود، يزد الگوي پيشرفت در تمام كشور دانست و افزود: يزد ظاهري كويري دارد اما سرشار از منابع خدادادي و بركت است.

ميزان ذخائر معدني يزد 10 برابر ظرفيت فعلي است

احمدي نژاد عنوان كرد: يكي از نعمت هاي بزرگ يزد، معادن هستند به طوري كه اكنون 56 ميليارد تن ذخائر معدني اين استان تخمين زده شد و برآورد مي‌شود ظرفيت اين معادن بالغ بر 10 برابر ظرفيت فعلي باشد.

وي استعدادهاي شگرف و معجزه آفرين در يزد را نيز از ديگر عوامل سرعت بسيار خوب يزد دانست.

وي تاكيد كرد: ما از توسعه صنعتي يزد به هر شكل ممكن حمايت خواهيم كرد و صندوق توسعه ملي، دولت و بانكها در خدمت صنعت استان يزد خواهند بود.

يزد الگوي صنعت و توسعه كشور

رئيس جمهور كشورمان تاكيد كرد: يزد بايد به يكي از قطبهاي صنعتي ايران تبديل شود و در اين زمينه بايد سرمايه گذاران، متخصصان، كارگران و .... دست به دست يكديگر دهند.

وي عنوان كرد: اگر در يزد با اين شرايط آبي و جوي بتوان كارخانجاتي به اين شكل ايجاد كرد، پس حتما در همه كشور نيز اين امكان فراهم است بنابراين يزد را به عنوان يك الگو در اين زمينه معرفي مي كنيم.