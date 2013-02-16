بانوان سپک تاکرا قم توانایی حضور در تیم ملی را دارند

علیرضا ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با وجود تک استان بودن استعدادهای خوبی در این رشته ورزشی داریم، تصریح کرد: بانوان قمی با توجه به بافت مذهبی و فرهنگی قم، بیشتر در ورزش هایی که در فضای سرپوشیده فعال هستند، حضور می یابند که یکی از این رشته ها سپک تاکرا است.



وی ادامه داد: ورزش بانوان قم در سال های اخیر رشد و پیشرفت بسیار خوبی داشته است و خوشحالیم از اینکه جمعیت قابل توجهی از بانوان ورزشکار در قم در حال حاضر در رشته های متنوع زیر مجموعه هیئت انجمن های ورزشی فعالیت می کنند.



دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان قم افزود: در رشته هایی مانند راگبی، کریکت، سافت بال، طناب کشی، دارت، سپک تاکرا در حال حاضر بانوان قمی در این هیئت ورزشی به صورت جدی به فعالیت های همگانی و قهرمانی می پردازند و استعدادهای بسیار خوبی در رده های سنی مختلف تمامی این رشته ها داریم.



وی در ادامه با اشاره به حضور تیم سپک تاکرا بانوان قم در لیگ دسته اول باشگاه های کشور، افزود: در این رشته ظرفیت‌های خوبی در این استان وجود دارد و در مسابقات کشوری نیز ورزشکاران قمی درخشش خوبی داشته‌اند که امیدواریم با انگیزه‌ای که تک‌تک نفرات تیم از آن برخوردارند، در دومین دوره لیگ تجربه موفقی را پشت سر بگذاریم.



ساری تصریح کرد: در سال جاری اقدامات خوبی در هیئت انجمن‌های ورزشی برای ساماندهی به انجمن‌های مختلف و همچنین حمایت از ورزشکاران برای حضور در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور صورت گرفته است که نتیجه آن درخشش ورزشکاران قمی در رشته‌های دارت، بیسبال، راگبی و کریکت و چند رشته ورزشی دیگر بوده است.



وی با بیان اینکه تهران میزبان دور رفت رقابت های لیگ سپک تاکرا بانوان کشور است، اضافه کرد: این مرحله از مسابقات در سه بخش سپك تاكرا، دوبل و هوپ تاكرا به انجام می رسد و تیمی متشکل از هشت بانوی ورزشکار قمی راهی این رقابت ها شده است.



دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان قم اظهار داشت: سال گذشته نخستین حضور تیم سپک تاکرا بانوان قم در مسابقات لیگ دسته اول کشور را تجربه کردیم و بانوان قمی عملکرد خوبی در جدال با رقبای خود داشتند و امسال به موفقیت این تیم در کسب عنوانی ارزشمند امیدواریم.



