طرح هادی 11 روستای آزادشهر تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی عصر شنبه در بازدید از طرح هادی روستایی افزود: همچنین طرح هادی 10 روستای شهرستان نیز در دست اجراست.

وی از احداث بیش از دو هزار و 700 واحد مسکونی روستایی در قالب طرح ویژه مسکن روستایی در سطح روستاهای این شهرستان خبر داد.

جلسه شورای فناوری اطلاعات دادگستری گلستان برگزار شد

دومین جلسه شورای فناوری اطلاعات دادگستری کل استان گلستان و دستگاه های تابعه قوه قضاییه تشکیل شد .

این جلسه به منظور دستیابی به اهداف این شورا اهم از تحقق سیاست های راهبردی ،اجرای برنامه های آموزشی ،تدوین سیاست های راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و غیره برگزار شد.

بادلی دبیر شورا فناوری اطلاعات گزارشی در خصوص جمع آوری اطلاعات فناوری و اطلاعات دستگاه های عضو شورا توضیحاتی بیان کرد و در این جلسه آیین نامه داخلی پس از بحث و بررسی تکمیل و به تصویب اعضای شورا رسید.

اعزام 10 گلستانی برای دوره آموزشی تربیت مربیان

جت الاسلام رئوف مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان از اعزام 10 نفر از برادران جهت شرکت در دوره آموزشسی تربیت مربیان حفظ خبر داد.

حجت الاسلام رئوف در ادامه اظهار کرد :اعزام نفرات برتر سی و چارمین دوره مسابقات قرآنی در رشته های قرائت –ترتیل-حفظ و اذان در مقطع شکوفه ها ( برادر و خواهر) به مشهد مقدس انجام می پذیرد .

مدیر کل اوقاف گلستان نسبت به زمان اعزام برادران و خواهران اعلام کرد :مورخ 3/12/91لغایت 6/12/91 برای برادران و مورخ 7/12/91 لغایت 9/12/91 برای خواهران در این دوره آموزشی است.