جلسه فردای مجلس و دولت ادامه جلسات کارشناسی بودجه و هدفمندی است

حمید رضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری جلسات مشترک روسای کمیسیون ها و وزرای اقتصادی مجلس اظهار کرد: بر خلاف آنچه در برخی رسانه ها عنوان شده، این جلسات ادامه همان جلسات کارشناسی قبلی دولت و مجلس است.

وی افزود: در جلسات مشترک مجلس و دولت که چندی پیش برگزار شد، مقرر شد که موضوعات مربوط به بودجه 92 و هدفمندی یارانه ها در بحث های کارشناسی بیشتر، تعیین تکلیف شود، اما بعد از قضایای اخیر هم جلسه سران و هم جلسات کارشناسی وزرا و روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس متوقف شد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته دعوتی از سوی آقای ابوترابی، نایب رئیس مجلس انجام شد که چند تن از اعضای دولت و روسای کمیسیون های اقتصادی در این جلسه حضور یافتند. در این جلسه قرار شد جلسات کارشناسی دولت و مجلس طبق روال گذشته ادامه یابد.

وی موضوع این جلسات را بررسی مسائل مربوط به بودجه 92 و ادامه هدفمندی یارانه ها خواند و تصریح کرد: چهارشنبه گذشته اولین جلسه در این رابطه به ریاست آقای ابوترابی در مجلس برگزار شد.

فولادگر با بیان این که دومین جلسه کارشناسی وزرا و روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این جلسه روسای قوا حضور نخواهند داشت.