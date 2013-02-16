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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۱۲

جام حذفی تنیس/

جنجال در بازی پرسپولیس با مبنا/ تیم‌های مرحله نیمه‌نهایی مشخص شدند

جنجال در بازی پرسپولیس با مبنا/ تیم‌های مرحله نیمه‌نهایی مشخص شدند

دیدار تیم‌های تنیس پرسپولیس با مبنا مدیران در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات جام حذفی تنیس ایران در جزیره کیش با جنجال همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از مسابقات جام حذفی تنیس ایران که در جزیره کیش برگزار می‌شود، درحالی 3 تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند که بازی مبنا مدیران و پرسپولیس با درگیری و جنجال همراه شد.

در این مسابقه که سومین دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی این جام محسوب می‌شد و در نهایت با برتری 2 بر یک تیم پرسپولیس به پایان رسید، تیم پرسپولیس با هدایت احمدوند (سرمربی تیم ملی) و استفاده از اشکان شکوفی و حکیم خان بازیکن پاکستانی به میدان آمد و تیم مبنا مدیران با ترکیب مایکل اشمیت از جمهوری چک و صابر رستم پور در زمین حضور یافت.

اشمیت از جمهوری چک با رنکینگ زیر 500 جهان بهترین بازیکن این مسابقات محسوب می‌شد، بازی انفرادی را به سود خود پایان داد اما دیدار انفرادی دوم با پیروزی پرسپولیس به پایان رسید. در بازی سوم جدالی پایاپای شکل گرفت که مربی مبنا مدیران به شدت به نحوه داوری انتقاد داشت و همین مسئله در نهایت باعث ایجاد جنجال و درگیری بین طرفین شد. وی در این خصوص گفت: "ما کلی هزینه کردیم تا بازیکن مطرحی چون اشمیت را به ایران بیاوریم و نباید با چنین قضاوتی ما را مغلوب می‌کردند."

در دیگر دیدارهای برگزار شده از مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات جام حذفی تنیس ایران، منطقه آزاد قشم با نتیجه 2 بر یک آبی‌پوشان تبریز را شکست داد و گاز تهران هم با پیروزی ۲ بر صفر مقابل لبن بابل به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم جهان ماکارون هم با برتری 2 بر یک برابر شعاع تهران، آخرین تیم صعود کننده به این مرحله از رقابتها لقب گرفت.

کد مطلب 1816648

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