نمایشگاه تصویرسازی کتاب کودک در بجنورد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه نمایشگاه تصویرسازی کتاب کودک مشتمل بر 40 اثر هنری از هنرمند جوان بجنوردی؛ فاطمه کاویانی با حضور مسئولان شهرستانی در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری نگارستان بجنورد گشایش یافت.

بنا به گفته هنرمند این آثار، این نمایشگاه با هدف آشنایی بیشتر جامعه با هنر تصویرسازی کودکانه و آشنایی مخاطبان و دانشجویان رشته گرافیک و هنرهای تجسمی و کودکان علاقه مند به تصویرسازی با این رشته هنری برپا شده است.

فاطمه کاویانی تاکنون در نمايشگاه هاي مختلف گروهي و انفرادي زيادي شرکت کرده و برپایی نمایشگاه تصویرگری و انفرادی وی در مشهد، از جمله فعالیت های این هنرمند بجنوردی است.

نمایشگاه تصویرسازی کتاب کودک در بجنورد از امروز تا دوم اسفند ماه به مدت پنج روز دایر خواهد بود و علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند صبح ها از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهرها نیز از ساعت 17 تا 19 به مجتمع فرهنگی و هنری نگارستان بجنورد مراجعه کنند.

چندی پیش نیز نمایشگاه تصویرسازی کتاب کودک توسط ندا رئوفیان از هنرمندان هنرهای تجسمی بجنورد در این محل برگزار شد که در آن نمایشگاه 40 اثر از این هنرمند در حوزه تصویرسازی در رشته های گرافیک،سفال،عکاسی،طراحی، حجم و نقاشی با تکنیک های مختلف به نمایش گذاشته شده بود.