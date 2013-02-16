ضرورت انجام کار کارشناسی درباره علل به وجود آمدن آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی عصر شنبه در جلسه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی شهرستان دامغان که با حضور اعضا و در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد ضمن بیان اینکه وضعیت جامعه امروز و نظام اجتماعي مسئله آسيب هاي اجتماعي را دچار پيچيدگي هايی کرده است اظهار داشت: همه افراد صاحب نظر در حوزه های اجتماعی و فرهنگی باید به میدان بیایند و در جهت پیشگیری و مقابله با معضلات اجتماعی موجود راه حل ارائه دهند.

وی بروز بدحجابی را از مهمترین پدیده های آسیب های اجتماعی ذکر کرد گفت: نقش دستگاه های اجتماعی و فرهنگی نیز در ریشه یابی علل و عوامل ایجاد این نوع آسیب بسیار مهم است.

نماینده عالی دولت در شهرستان دامغان با بیان اینکه دستگاه های فرهنگی باید نقش خود را در پیشگیری و مقابله با معضلات اجتماعی پررنگ تر کنند، گفت: زدودن این آسیب ها از سطح جامعه همت همگانی را می طلبد.

بنا بر این گزارش: در این جلسه همچنین پیرامون آسیب های اجتماعی شامل اعتیاد و پایین آمدن سن اعتیاد، طلاق، علل روی آوردن جوانان به مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و ترویج فرقه های نوظهور بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش مهر، در این جلسه همچنین بر برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی و مشاوره برای افراد تحت آسیب های اجتماعی به ویژه برای جوانان و دانشجویان و بر دعوت از کارشناسان و متخصصان اجتماعی تاکید شد.

ادارات آموزش و پرورش، مرکز بهداشت و دانشگاه های دامغان موظف شدند تا نسبت به برگزاری این جلسات و کارگاه های آموزشی و مشاوره ای همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.