مینودشت میزبان نمایشگاه منطقه ای "نیاز ناب" 

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امینی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در زمینه برگزاری این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه در اواسط بهمن ماه با با شرکت منطقه 10 دانشگاه آزاد در شهرستان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: معمولا کارهای محوری مهم در مراکز استانها و شهرستانهای بزرگ صورت می گیرد که توانستیم با همکاری بخش های مختلف میزبانی این نمایشگاه را عهده دار شویم.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه هرساله به نوبت در گرگان و شاهرود برگزار می شود و امسال با حضور شخصیت ها روسای منطقه 10 دانشگاه آزاد در مینودشت برگزار می شود.

حسن سرایلو دبیر کمیته علمی این نمایشگاه گفت: قرن 21 عصر طلایی رسانه هاست و در عصر نرم افزاری، کارهای علمی و پژوهشی کردن و ثبت آن کاری مهم است.

وی اظهار داشت: بازگشت به دین در قرن حاضر یکی از شاخص های مهم پژوهشی بوده و متاسفانه در بحث دین و خدا در حوزه رسانه ها قوی عمل نشده است.

وی عنوان کرد: اگر به سایت های قرآنی و عبادی حوزه مسیحیت بنگریم درمی یابیم که آنها قوی تر از ما عمل کرده اند.

مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.