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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۴۳

امینی خبر داد:

مینودشت میزبان نمایشگاه منطقه ای "نیاز ناب" 

مینودشت میزبان نمایشگاه منطقه ای "نیاز ناب" 

مینودشت - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد مینودشت از میزبانی نمایشگاه منطقه ای نماز با عنوان " نیاز ناب " خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امینی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در زمینه برگزاری این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه در اواسط بهمن ماه با با شرکت منطقه 10 دانشگاه آزاد در شهرستان برگزار می شود.
 
وی اظهار داشت: معمولا کارهای محوری مهم در مراکز استانها و شهرستانهای بزرگ صورت می گیرد که توانستیم با همکاری بخش های مختلف میزبانی این نمایشگاه را عهده دار شویم.
 
وی عنوان کرد: این نمایشگاه هرساله به نوبت در گرگان و شاهرود برگزار می شود و امسال با حضور شخصیت ها روسای منطقه 10 دانشگاه آزاد در مینودشت برگزار می شود.
 
حسن سرایلو دبیر کمیته علمی این نمایشگاه گفت: قرن 21 عصر طلایی رسانه هاست و در عصر نرم افزاری، کارهای علمی و پژوهشی کردن و ثبت آن کاری مهم است.
 
وی اظهار داشت: بازگشت به دین در قرن حاضر یکی از شاخص های مهم پژوهشی بوده و متاسفانه در بحث دین و خدا در حوزه رسانه ها قوی عمل نشده است.
 
وی عنوان کرد: اگر به سایت های قرآنی و عبادی حوزه مسیحیت بنگریم درمی یابیم که آنها قوی تر از ما عمل کرده اند.
 
مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.  
 
کد مطلب 1816652

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