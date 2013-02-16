لزوم بیمه محصولات کشاورزی در جنوب کرمان/ خسارت بارندگی به کشاورزان

محمد سیفی در گفتگو با مهر اظهارداشت: جنوب استان کرمان قطب کشاورزی کشور است و به خصوص در زمینه محصولات سیفی کاری در فصل جاری بسیاری از زمینهای کشاورزی جنوب کرمان به کشت این محصولات اختصاص یافته است.

وی افزود: هم اکنون هزاران هکتار زمین در جنوب کرمان زیر کشت محصول هستند و درحالی که به دلیل سرما امکان کشاورزی در بسیاری از استانها وجود ندارد جنوب کرمان محصول مورد نیاز دیگر استانها را تامین می کند.

وی ادامه داد: به دلیل بروز حوادث طبیعی از جمله خشکسالی، سیل و سرمازدگی به محصولات کشاورزی کشاورزان در ایام مختلف سال خسارات جبران ناپذیری وارد می شود و در صورت بیمه نبودن موجب معضلات زیادی برای کشاورزان می شود.

سیفی گفت: طی هفته گذشته نیز به دلیل بارندگی های شدید در جنوب کرمان بیش از هزار و 500 هکتار از این مزارع دچار خسارت شده است.

وی ادامه داد: در برخی موارد خسارت به زمینهای کشاورزی کلی بوده است و به دلیل بیمه نبودن کشاورزان دچار خسارات اقتصادی شده اند.

وی خواستار فرهنگ سازی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی در جنوب استان کرمان شد و گفت: در صورت عدم پوشش بیمه ای خسارات کشاورزان جبران نخواهد شد.

