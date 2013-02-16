۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۵۳

سیفی با مهر مطرح کرد:

لزوم بیمه محصولات کشاورزی در جنوب کرمان/ خسارت بارندگی به کشاورزان

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی جیرفت با اشاره به احتمال بروز خسارت به محصولات کشاورزی به دلیل عوامل طبیعی از کشاورزان خواست محصولات خود را بیمه کنند.

محمد سیفی در گفتگو با مهر اظهارداشت: جنوب استان کرمان قطب کشاورزی کشور است و به خصوص در زمینه محصولات سیفی کاری در فصل جاری بسیاری از زمینهای کشاورزی جنوب کرمان به کشت این محصولات اختصاص یافته است.

وی افزود: هم اکنون هزاران هکتار زمین در جنوب کرمان زیر کشت محصول هستند و درحالی که به دلیل سرما امکان کشاورزی در بسیاری از استانها وجود ندارد جنوب کرمان محصول مورد نیاز دیگر استانها را تامین می کند.

وی ادامه داد: به دلیل بروز حوادث طبیعی از جمله خشکسالی، سیل و سرمازدگی به محصولات کشاورزی کشاورزان در ایام مختلف سال خسارات جبران ناپذیری وارد می شود و در صورت بیمه نبودن موجب معضلات زیادی برای کشاورزان می شود.

سیفی گفت: طی هفته گذشته نیز به دلیل بارندگی های شدید در جنوب کرمان بیش از هزار و 500 هکتار از این مزارع دچار خسارت شده است.

وی ادامه داد: در برخی موارد خسارت به زمینهای کشاورزی کلی بوده است و به دلیل بیمه نبودن کشاورزان دچار خسارات اقتصادی شده اند.

وی خواستار فرهنگ سازی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی در جنوب استان کرمان شد و گفت: در صورت عدم پوشش بیمه ای خسارات کشاورزان جبران نخواهد شد.
 

