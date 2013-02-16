جریمه نقدی عابدینی، استقلال، پرسپولیس، سپاهان و فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد با توجه به حکم صادر شده علیه تیم داماش که شامل دو هفته محرومیت از حضور تماشاگران در بازی‌های خانگی و پرداخت دو میلیون تومان شده بود، مدیرعامل داماش درخواست رسیدگی مجدد داد که با توجه به شرایط موجود، نشانه‌هایی از اصلاح در تیم داماش در باز‌ی‌های مقابل سایپا و مس کرمان دیده شد.

هر چند امیر عابدینی مدیرعامل تیم داماش در رسانه‌ها و شنیداری مرتکب تخلفاتی شد اما حکم محرومیت باشگاه داماش به حالت تعلیق درآمد و در نهایت محرومیت موجود در پرونده این باشگاه به جریمه نقدی تبدیل و این باشگاه گیلانی به پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه داماش گیلان به خاطر تخلفاتی که داشته به کمیته انضباطی دعوت شد اما در این نشست حضور نیافت که در نهایت کمیته انضباطی این مدیر را به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. رای امیرعابدینی در کمیته استیناف قابل تجدید نظر بوده و در سایر موارد قطعی و لازم الاجراست.

کمیته انضباطی فدارسیون فوتبال پرونده مطالبات میروسلاو بلاژویچ، دراکو دراژیچ و آنتونیو شیشیچ از باشگاه مس کرمان را هم با حضور وکلای طرفین بررسی کرد که با ارائه توافق نامه بین طرفین، مقرر شد 117000 دلار باقیمانده طلب خواهان‌ها تا تاریخ 8 آذر 91 پرداخت شود و در صورت پرداخت نشدن، بر اساس توافقنامه باشگاه مس کرمان باید مبلغ 195000 دلار بابت بدهی پرداخت کند. کمیته انضباطی اعلام می‌کند مفاد سازش نامه نسبت به طرفین معتبر و رای صادره قطعی است.

از سوی دیگر این کمیته تیم فولاد خوزستان را به دلیل تاخیر در ورود به زمین در جریان بازی با پرسپولیس 15 میلیون ریال جریمه کرد، پرسپولیس هم که در نیمه دوم این بازی با سه دقیقه تاخیر وارد زمین شده بود در نهایت 9 میلیون ریال جریمه شد. تیم پیکان هم به دلیل تاخیر 5 دقیقه‌ای در ورود به زمین در نیمه دوم بازی با استقلال به پرداخت 15 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد که این آرا قطعی و لازم الاجرا هستند.

ضمن اینکه بر اساس گرارش ناظر بازی و داور بازی در دیدار تیم‌های فوتبال فجرسپاسی شیراز و سپاهان اصفهان در هفته 24 لیگ برتر در شیراز، از دقیقه 80 تماشاگران منتسب به تیم سپاهان تخلفاتی را مرتکب شدند که به خاطر این مسائل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم سپاهان را به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد که رای صادره قطعی و لازم الاجراست.