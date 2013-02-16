سه کاتاروی قمی آماده کسب افتخار در مسابقات قهرمانی آسیا هستند

سعید علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعد از کسب موفقیت در پیکارهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، اکنون کاتاروهای قمی سخت در تلاش هستند تا بتوانند هم از اعتبار خود در این رشته ورزشی و هم از موفقیت های گذشته در تیم ملی دفاع کنند.



وی ادامه داد: قم در کاتا جودو که بخش فرم این رشته ورزشی است از استان های موفق کشور به شمار می رود و خوشبختانه در تمام دوره های برگزار شده مسابقات کاتا قهرمانی کشور همواره کاتاروهای قمی جزو چهره های مدال آول و مطرح بوده اند.



رئیس هیئت جودو و کوراش استان قم افزود: در مسابقات کاتا جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کاتاروهای قمی حضور بسیار خوبی داشتند و در دو رشته گوشین جوتسو و جونو کاتا با درخشش خود، صاحب نشان نقره و برنز کشور شدند.



وی با بیان اینکه کاتاروهای قمی موفق به کسب مقام مدال های نقره و برنز دو فرم از پیکارهای کاتا جودو مردان کشور شدند، بیان داشت: رقابت های کاتا جودو قهرمانی کشور در حالی با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد که در نهایت کاتاروهای قمی به مدال های نقره و برنز دو فرم این رقابت ها دست یافتند.



علیزاده افزود: در ترکیب تیم کاتا جودوی استان قم در این دوره از مسابقات محمدحسن سالاری، محمدرضا صحرایی، مجتبی اسماعیل پور، حمیدرضا محققی، علیرضا معتضدی، حسین حسینی زاده، محسن قاسم لو و محمدجواد بشارتی برای کسب عناوین اول تا سوم کشور به میدان رفتند.



وی یاد آور شد: در حالی که هیئت جودو استان گلستان از 10 استان کشور، پذیرایی تیم ها و کاتاروهای شرکت کننده در هفتمین دوره مسابقات کاتا جودو قهرمانی مردان کشور بود، کاتاروهای قمی در بخش تیمی در میان ناباوری موفق به قرار گرفتن در بین تیم های مطرح کشور نشدند.



رئیس هیئت جودو و کوراش استان قم افزود: در این مسابقات تیم ناگه نو کاتا قم با ترکیب محسن قاسم لو و محدجواد بشارتی دو تن از بهترین کاتاروهای قمی بعد از تیم کاتا جودو استان گلستان و تیم کاتا جودو استان همدان موفق به کسب مقام سوم و عنوان سومی این دوره از رقابت ها شد.



وی عنوان داشت: این در حالی است که در فرم جونوکاتا نیز تیم کاتا جودو قمی متشکل از حمیدرضا محققی و مجتبی اسماعیل پور بعد از تیم کاتا جودو استان خراسان رضوی و بالاتر از تیم کاتا جودو استان گلستان (الف) موفق به کسب مقام نایب قهرمانی کشور شد و در مکان دوم ایستاد.

