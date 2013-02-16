چاره ای جز شکست حفاری نداریم / صدر جدول را از دست نمی دهیم

قدرت الله باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز تاسف از باخت ناباورانه صبای قم در دیدار خارج از خانه برابر تیم فوتسال دبیری تبریز تصریح کرد: بازی برده را باختیم و این برای ما غیر قابل باور است که به راحتی سه امتیاز بازی را از دست دادیم.

وی ادامه داد: تیم ما در دیدار با تیم دبیری تبریز بازی بسیار خوبی ارائه کرد اما هنوز هم نمی دانم که چرا در دقایق پایانی نتوانستیم نبض بازی را در دست گرفته و بازی را کنترل کنیم، ما به دبیری تبریز نباختیم بلکه به خودمان باختیم و به راحتی شانس بزرگی برای نزدیک شدن به قهرمانی را به هدر دادیم.

مربی تیم فوتسال صبای قم با بیان اینکه حالا چاره ای جز شکست تیم حفاری اهواز نداریم، تصریح کرد: بازی ما با حفاری اهواز جدال سخت و نفس گیری خواهد بود، آنها از برد هفته قبل برابر گیتی پسند روحیه خوبی دارند و تیم ما باید در این بازی قدرت خود را یک بار دیگر نشان بدهد.

وی ادامه داد: آنچه که در بین تک تک بازیکنان تیم وجود دارد، انگیزه ما پیروزی و حفظ قهرمانی نیم فصل لیگ برتر فوتسال تا پایان فصل است، بنابراین با توجه به اینکه این بازی ما را یک گام به قهرمانی در لیگ برتر نزدیک می‌کند با تمام توان برابر حفاری اهواز صف آرایی می کنیم.

باقری عنوان کرد: بازی در برابر تیم فوتسال حفاری اهواز کار آسانی نخواهد بود اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی بازی در خانه ما برگزار می‌شود، از تمام تماشاگران و علاقمندان به تیم صبا می‌خواهیم که روز دوشنبه با حضور در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم تیم ما را در راه کسب پیروزی یاری کنند.

وی تصریح کرد: بازی حساس است و قطعا برای قهرمانی این فصل تیم ما باید برنده این دیدار باشد تا همچنان موقعیت خود را در صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال نیز حفظ کند، تیم ما کاملا آماده است و تنها با هدف کسب پیروزی برابر حفاری اهواز قرار می گیریم.

مربی تیم فوتسال صبای قم بیان داشت: اگر توقعی که از بازیکنان تیم داریم و آنچه که در تمرینات با آنها مرور کرده‌ایم را در دیدار حساس عصر دوشنبه ارائه کنند، مطمئنا با کسب پیروزی دیگری در خانه میدان را ترک خواهیم کرد و می‌توانیم امیدوارانه‌تر به ادامه بازی‌ها بیاندیشیم.

جدال صبای قم و حفاری اهواز از ساعت 16 روز دوشنبه سی ام بهمن ماه در دیداری از هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال در قم برگزار می شود.