احداث بیش از 3750 متر مربع فضای خوابگاهی در دانشگاه دامغان

علی حقیقی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به احداث سه هزار و 750 مترمربع فضای خوابگاهی ویژه دانشجویان دانشگاه دامغان اظهار داشت: این میزان فضای خوابگاهی از سوی خیران دامغانی احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه خیران برای احداث این میزان فضای خوابگاهی 9 میلیارد ریال به دانشگاه دامغان کمک کرده اند، گفت: استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های خیران در این دانشگاه یک حرکت قابل اتکا و ارزش بوده که باید بیش از گذشته از این توان و ظرفیت بهره گرفت.

رئیس دانشگاه دامغان اضافه کرد: همچنین دو واحد خوابگاه با مشارکت 50 درصدی از سوی یک خیر دامغانی به نام حاج رمضاعلی حیدری شوکت آبادی در حال احداث است.

حقیقی اصل اطرنشان ساخت: تا کنون یک خوابگاه از سوی این خیر با اعتبار 14 میلیارد ریال احداث شد که به نام خوابگاه حضرت معصومه (س) نامگذاری و به بهره برداری رسید و دو دستگاه دیگر آن نیز تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره بداری می رسد.

وی یادآور شد: همچنین از سوی یک خیر دیگر دامغانی به نام علی اصغر عالمی صندوق بورس تحصیلی تاسیس شد که این خیر تا کنون به 50 دانشجوی نخبه مقیم خارج از کشور کمک هزینه تحصیلی پرداخت کرده است.

رئیس دانشگاه دامغان به مهمترین دستاوردهای دانشگاه دامغان اشاره داشت و گفت: تبدیل دانشکده علوم پایه با دانشگاه، عقد قرارداد همکاری علمی بین دانشگاه دامغان و دانشگاه ایالتی کورسک، کسب رتبه اول پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در نسبت مقالات نمایه شده در ISI به هیئت علمی، کسب رتبه پنجم بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور از حیث قبولی دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی، کسب رتبه پنجم دانشگاه ها و موسسات عالی کشور از جهت ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان از مهمترین دستاوردهای کسب شده این دانشگاه بوده است.

به گزارش مهر، دانشگاه دامغان در حال حاضر 9 دانشکده، 117 عضو هیئت علمی شاغل و بورسیه، چهار هزار و 123 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و 58 رشته و گرایش در آینده نزدیک با گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و همچنین ایجاد رشته های بین رشته ای به یکی از قطب های علمی و منحصر به فرد مبدل شود و موجبات تعالی دامغان کهن را آنگونه که زیبنده صددروازه علم و فرهنگ است را فراهم آورد.