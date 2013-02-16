9 بازارچه صنایع دستی طی ایام نوروز در کرمان برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شمس الدینی در این خصوص گفت: بازارچه های صنایع دستی استان در محل اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری هر شهرستان برپا خواهد شد.



وی ادامه داد: بر اساس روش هر سال، بازارچه صنایع دستی شهرستان کرمان در محل یخدان مویدی دایر می شود.



وی اظهار کرد: برپایی کارگاه های تولید زنده در 15رشته شاخص و اصیل صنایع دستی استان را نیز در کاروانسرای گنجعلیخان خواهیم داشت.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بیان کرد: از هنرمندان و صنعتگران استان های دیگر کشور نیز برای حضور در بازارچه های صنایع دستی دعوت شده است.



شمس الدینی گفت: محل برگزاری بازارچه های صنایع دستی شهرستان بم(ارگ تاریخی)، سیرجان(پارک مسافر)، شهربابک(میمند)، ماهان(باغ شاهزاده)، رفسنجان(کاروانسرای شاه عباسی)، جیرفت(پارک موزه)، راین( ارگ تاریخی) و زرند( پارک این شهرستان) خواهد بود.

