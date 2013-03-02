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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

نماینده تهران در گفتگو با مهر:

برداشتن تحریم ها نشانه ای از صداقت امریکا برای مذاکره با ایران خواهد بود

برداشتن تحریم ها نشانه ای از صداقت امریکا برای مذاکره با ایران خواهد بود

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره درخواست آمریکا از ایران برای مذاکره تاکید کرد: چون آمریکایی ها شکست های پی در پی می خورند و می دانند که محور این شکست ها ایران است، می خواهند سیاست خود را از طریق مذاکره پیش ببرند.

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سیاست های غرب علیه ایران تاکید کرد: آمریکایی ها تا به حال همه چیز را فقط بر اساس منافع خودشان دیده اند و به گونه ای عمل کرده اند که نشان داده اند نه منافع ملت ها و کشور های دیگر را قبول دارند و نه برای آنها احترامی قائل هستند.
 

وی درباره درخواست آمریکا از ایران برای مذاکره تاکید کرد: چون آمریکایی ها شکست‌های پی در پی می خورند و می دانند که محور این شکست ها ایران است، می خواهند سیاست خود را از طریق مذاکره پیش ببرند.
 

کوثری با بیان اینکه به خاطر سابقه و عملکرد قبلی آمریکا کسی قبول نمی کند که اینها بخواهند در مذاکره راست بگویند، گفت: زمانی می فهمیم راست می گویند که تحریم ها را به طور کامل بردارند، موضوع غنی سازی را به عهده خود آژانس بگذارند و دارایی های ایران را باز گردانند.
 

وی اضافه کرد: همچنین آمریکا باید از خباثت ها و جنایاتی که در منطقه انجام می دهد دست بردارد و از منطقه بیرون رود.


این نماینده مجلس با اشاره به رفتار متناقض غرب تصریح کرد: من نمی دانم چرا اینها از یک طرف این جنایت ها را انجام می دهند و از طرف دیگر از مذاکره سخن می گویند.


وی با بیان اینکه ابتدا باید این اقدامات از طرف آمریکا صورت بگیرد وبعد مذاکره را مطرح کنند، افزود: در چنین شرایطی ما بررسی خواهیم کرد که حالا اینها با طرح مذاکره چه هدفی را دنبال می کنند.


کوثری در پایان تاکید کرد: ذات اینها بر دروغگویی استوار است و دولت آمریکا باید در عمل خود را نشان دهد اگرچه همچین چیزی شدنی نیست.

 

کد مطلب 1816669

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