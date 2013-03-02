برداشتن تحریم ها نشانه ای از صداقت امریکا برای مذاکره با ایران خواهد بود

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سیاست های غرب علیه ایران تاکید کرد: آمریکایی ها تا به حال همه چیز را فقط بر اساس منافع خودشان دیده اند و به گونه ای عمل کرده اند که نشان داده اند نه منافع ملت ها و کشور های دیگر را قبول دارند و نه برای آنها احترامی قائل هستند.



وی درباره درخواست آمریکا از ایران برای مذاکره تاکید کرد: چون آمریکایی ها شکست‌های پی در پی می خورند و می دانند که محور این شکست ها ایران است، می خواهند سیاست خود را از طریق مذاکره پیش ببرند.



کوثری با بیان اینکه به خاطر سابقه و عملکرد قبلی آمریکا کسی قبول نمی کند که اینها بخواهند در مذاکره راست بگویند، گفت: زمانی می فهمیم راست می گویند که تحریم ها را به طور کامل بردارند، موضوع غنی سازی را به عهده خود آژانس بگذارند و دارایی های ایران را باز گردانند.



وی اضافه کرد: همچنین آمریکا باید از خباثت ها و جنایاتی که در منطقه انجام می دهد دست بردارد و از منطقه بیرون رود.





این نماینده مجلس با اشاره به رفتار متناقض غرب تصریح کرد: من نمی دانم چرا اینها از یک طرف این جنایت ها را انجام می دهند و از طرف دیگر از مذاکره سخن می گویند.



وی با بیان اینکه ابتدا باید این اقدامات از طرف آمریکا صورت بگیرد وبعد مذاکره را مطرح کنند، افزود: در چنین شرایطی ما بررسی خواهیم کرد که حالا اینها با طرح مذاکره چه هدفی را دنبال می کنند.



کوثری در پایان تاکید کرد: ذات اینها بر دروغگویی استوار است و دولت آمریکا باید در عمل خود را نشان دهد اگرچه همچین چیزی شدنی نیست.