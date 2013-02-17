دسترسی 74 درصد روستاها به شبکه آبرسانی/ احتمال خروج از شرایط خشکسالی

علیرضا دائمی در گفتگو با مهر یکی از برنامه های وزارت نیرو را آبرسانی به مناطق روستایی کشور خبر داد و گفت: در کشور ما پوشش آب روستایی حدود 74 درصد است، یعنی 74 درصد از مردم ساکن در روستاهای کشور از طریق پوشش شبکه های آب شرب روستایی به آب سالم دسترسی دارند.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، اظهار داشت: یک معیار دیگری نیز در سازمان ملل وجود دارد و آن این است که اگر فاصله دسترسی مردم به یک منبع آب 1 کیلومتر باشد، آن منطقه تحت پوشش شبکه آب شرب سالم محسوب می شود.

دائمی خاطر نشان کرد: اگر این معیار را در نظر بگیریم هم اکنون تمام کشور تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار دارد و با اطمینان می توان گفت که هیچ نقطه ای از کشور نیست که مردم از آبرسانی با تعریف سازمان ملل متحد محروم باشند. این مقام مسئول در وزارت نیرو، ادامه داد: آبرسانی به مردم در روستاها یا از طریق تانکر و یا از طریق خط لوله، چاه و یا چشمه های نزدیک به روستاها صورت می گیرد.

وی بهره مندی 74 درصدی روستاها از آب شرب سالم را دسترسی به آب لوله کشی دانست و گفت: به صورت کلی منابع آب سالم از روش های گوناگون در اختیار مردم قرار داده می شود. سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، اظهار داشت: البته از محدودیت های آبرسانی به برخی مناطق اطلاع داریم و به ویژه در خشکسالی ها می بینیم که تاسیسات آبرسانی وجود دارد اما منبع آبی مانند چاه و یا آب های سطحی وجود ندارد و یا کیفیت آنها در سطح پایینی قرار دارد.

به گفته دائمی، خوشبختانه از این دوره خشکسالی در حال خروج هستیم و شرایط بهتر سال آبی جاری نوید این را می دهد که آبرسانی بهتری را داشته باشیم. وی با اشاره به وضعیت آبرسانی ایران در مقایسه با جهان، تصریح کرد: موقعیت تامین آب شرب در شهرها با 99.5 درصد و در بخش روستایی نیز با 74 درصد، ایران را در ردیف کشورهای تراز اول دنیا قرار می دهد و این موضوع در طبقه بندی سازمان ملل وجود دارد.