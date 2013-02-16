هفته بیستم لیگ دسته اول فوتبال کشور/ ماشین سازی برابر مس سرچشمه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور دقایقی پیش با انجام 14 دیدار در شهرهای مختلف سپری شد که در یکی از بازی های پربرخورد و جذاب گروه الف، تیم ماشین سازی تبریز در خانه برابر تیم مس سرچشمه تن به تساوی یک بر یک داد.

در این دیدار که در حضور نزدیک به یکهزار تماشاگر ورزشگاه تختی تبریز به انجام رسید، ابتدا تیم مس سرچشمه در دقیقه 18 با ضربه سر پیمان نامور به گل رسید و نیمه اول را پیروز به رختکن رفت. در نیمه دوم نیز حملات تیم ماشین سازی با ضربه پنالتی مصطفی چترآبگون در دقیقه 73 گل مساوی را برای این تیم به ارمغان آورد.

در نیمه اول این دیدار تیم مس سرچشمه بازی بهتر و تهاجمی تری ارائه داد و توانست به یک گل برسد اما در نیمه دوم این تیم ماشین سازی تبریز بود که با تعداد نفرات بیشتری روی دروازه تیم میهمان حمله ور شد و توانست گل مساوی را به ثمر برساند.

قضاوت این دیدار به عهده محمدرضا فغانی بود که به علی رضایی و امید صمدی از تیم ماشین سازی تبریز و محمدصادق کرمی، علی واقف و علی مرزبان از تیم مس سرچشمه کارت زرد نشان داد. همچنین علی رمضانی سرپرست تیم مس در دقیقه 75 و به دنبال اعتراض به کمک داور از روی نیمکت اخراج شد.