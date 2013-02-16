اولین ایستگاه صدور کارت ملی هوشمند در اردبیل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل بعد از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح این ایستگاه گفت: برخلاف کارت ملی قبلی که امکانات آن در شناسایی فرد، کد ملی و آدرس پستی خلاصه شده بود، کارت هوشمند ملی می تواند با امکانات جدید دیجیتالی، رمز گذاری و امضای دیجیتال خدمات قابل توجهی را برای دارندگان آن ارائه کند.

عبدالله امینی با تاکید به شناسایی 17 نوع کاربری در کارت ملی هوشمند تصریح کرد: کارت هوشمند این قابلیت را دارد که در صورت تغییر اطلاعات فرد اطلاعات جدید وی را وارد سامانه اطلاعاتی کند.

مدیر کل ثبت احوال استان معتقد است این کارت ضریب ایمنی بالایی داشته و تا حد قابل توجهی می تواند در حفظ اطلاعات شخصی افراد نقش داشته باشد.

امینی با بیان اینکه این کارت قابلیت پردازش اطلاعات را دارا است، ادامه داد: در این کارت می توان خدمات مختلفی را تعبیه و حتی کارتهای دیگر را در آن تجمیع کرد.

کارت سوخت در کارت هوشمند ملی تعبیه خواهد شد

وی افزود: به عنوان مثال کارت سوخت، کارت تلفن، کارت اشتغال به تحصیل، کارت هدفمند کردن یارانه و کارت بانک را می توان در داخل کارت ملی هوشمند تعبیه کرد.

امینی تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی از جمله بانکها و پلیس می توانند از طریق این کارت اقدام به شناسایی فرد و ارائه خدمات به وی کنند، همچنین این کارت توانمندی و ظرفیت ارائه خدمات جدید در آینده را نیز دارد.

38 فرماندار و بخشدار اردبیلی کارت هوشمند دریافت می کند

وی با بیان اینکه در فاز اول اجرای این طرح فرمانداران و بخشداران در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: 38 فرماندار و بخشدار در اردبیل در فاز اول صدور کارت ملی هوشمند در نظر گرفته شده اند.

مدیر کل ثبت احوال استان افزود: پس از این تعداد، نوبت به خانواده ایثارگران به تعداد بیش از سه هزار نفر می رسد.

امینی با اشاره به اطلاع رسانی ارائه عمومی کارت ملی هوشمند در آینده نزدیک، اضافه کرد: شهروندان در فاز سوم اجرای این طرح می توانند با مراجعه به اداره کل ثبت احوال اقدام به دریافت کارت ملی هوشمند کنند.