منابع درآمدی سنتی پاسخگوی نیاز شهرداریها نیست 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شهرکی عصر شنبه در همایش بزرگ سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در پروژه های شهرداری های استان گلستان گفت: منابع در آمدی شهرداریها طبق روال سنتی، نوسازی، عوارض و کسب و پیشه است و با توجه به گستره خدمات شهری در پیاده سازی این وظیفه مندی ما مطمئن هستیم این عوارض جوابگو نیست و باید راهکارهایی در این زمینه ارائه شود.

وی اظهارداشت: یکی از راهکارها این است که ما افزایش عوارض داشته باشیم ولی اگر افزایش عوارض را داشته باشیم، مردم دچار مشکلات فراوان و در ادامه ناراضی می شوند و راهکاردیگر این است که مانند شهر تبریز که تجربه موفقی در جذب سرمایه گذاری ها داشته است ما نیز آن راه را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه ما این تجربه موفق را درشهر گنبد داشتیم، گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولتها باید تا حد اقتضا در اجرای پروژه هایی ورود پیدا کنند که یا برای بخش خصوصی امکان اجرا نباشد ویا بخش خصوصی در آن توجیه اقتصادی نبیند وما باید بیندیشیم که چگونه این اصل مهم را پیاده کنیم.

شهرکی در ادامه تامین کمبود منابع مالی شهرداری ها ،تحقق اصل 44 قانون اساسی واشتغال را از جمله ره آوردهای این موضوع بیان کرد وگفت:انتقال سرمایه ها از غیر مولد به مولد نیز ازدیگر دستاوردها ی جذب سرمایه گذاری است چون اگر افراد ی که منابع مالی دارند اگر نتوانند سرمایه گذاری کنند به سراغ بخش غیر مولد می روند ونتیجه تنها افزایش تورم می شود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران نیاز به حمایت دارند، افزود: ازجمله پروژه های سرمایه گذاری در شهر گنبد می توان به مجتمع تجاری قابوس با 57 واحد، راه اندازی 17 ایستگاه معاینه فنی اتوبوس، راه اندازی تلویزیون شهری، فضاهای تفرجگاهی، فاز دو وسه پروژه مسکونی 96 واحدی واحداث ایستگاه اتوبوس وتاکسی با تلفیق غرفه تجاری بیان کرد.