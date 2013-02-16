به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل پالایشگاه جم گفت: ایستگاه آتش‌نشانی شرکت پالایش گاز فجر جم در پایانه صادراتی میعانات گازی این شرکت در بندر سیراف با اعتبار 1.6 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. این ایستگاه آتش‌نشانی که قبلاً به صورت یک سوله قدیمی بوده است در خارج از محوطه مخازن پایانه صادراتی این شرکت در بندر سیراف قرار دارد و اکنون با امکانات مناسب آتش‌نشانی مجهز شده است.

رحیم اسلامی، پارکینگ، سایبان نگهداری کامیون آتش‌نشانی، اتاق‌های استراحت ویژه نیروها و سالن ورزشی را از امکانات این ایستگاه آتش‌نشانی دانست و عنوان کرد: این مجموعه رختکن ویژه نیروهای آتش‌نشانی، انبار نگهداری تجهیزات آتش‌نشانی، آبدارخانه و سالن غذاخوری و سرویس بهداشتی را نیز در خود جای داده است.

وی یادآور شد: اکنون این مجموعه با داشتن ظرفیت 12 نیروی انسانی اعم از آتش‌نشان و ... آماده خدمت به ایمنی بیشتر و حوادث احتمالی در تأسیسات مخازن بندر سیراف است.

افزايش 20 درصدي توان توليد گاز در پارس جنوبي

سرپرست شركت نفت و گاز پارس در تشريح عمده ترين فعاليت‌هاي بخش بالادستي نفت و گاز در پارس جنوبي از افزايش 20 درصدي توان توليد چاه هاي ميدان گازي پارس جنوبي در دو سال گذشته خبر داد و اعلام كرد: اين دستاورد مهم و برجسته با تلاش متخصصان توانمند داخلي انجام گرفته است.

دكتر محمدرضا زهيري در دومين گردهمايي مديران عامل شركت‌هاي توليدي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران در اهواز يادآور شد: گسترش فعاليت هاي حفاري از اولويت هاي شركت نفت و گاز پارس است كه در اين راستا تعداد دكل هاي حفاري در ميدان گازي پارس جنوبي از 9 دكل فعال در سال گذشته به 15 دكل افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه افزايش تعداد دكل‌هاي حفاري نقش مهمي در ارتقا توان توليد گاز و ظرفيت سازي در اين ميدان مشترك داشته است ادامه داد: براساس اولويت محوري تعيين شده در بهبود شاخص هاي توليدي، عمده توان برنامه اي و عملياتي شركت نفت و گاز پارس بر توسعه و بهره برداري از لايه‌هاي مرزي ميدان گازي پارس جنوبي به ويژه در حوزه فازهاي 11، 12 ، 17 و 18 و 19 متمركز شده است.

تولید ماده بازدارنده پلیمری توسط متخصصان ایرانی

رئیس مجتمع پتروشیمی پارس از تولید ماده بازدارنده پلیمری توسط متخصصان ایرانی خبر داد و خاطرنشان کرد: ماده بازدارنده پلیمری با همکاری شرکت‌های ایرانی و به همت کارکنان شرکت پتروشیمی پارس در داخل کشور تولید شد.

علی‌اصغر زرافشان تصریح کرد: با همکاری شرکت‌های داخلی، تولید آزمایشی ماده بازدارنده پلیمری برای استفاده در فرآیند تولید «استایرن‌ منومر» به منظور حفظ تولید پایدار از دو سال پیش آغاز شد.

وی افزود: «استایرن منومر» تولیدی پتروشیمی پارس، بالاترین کیفیت جهانی را برای ساخت محصولات پلیمری دارد و برای حفظ کیفیت، در فناوری تولید این محصول استفاده از مواد شیمیایی بازدارنده پلیمری در برج‌های تقطیر به منظور جلوگیری از تشکیل پلیمر در حین فرآیند توصیه شده است.

این مسئول با بیان اینکه این ماده شیمیایی در انحصار یک شرکت انگلیسی است و خرید آن سالانه افزون بر دو میلیون دلار هزینه به کشور تحمیل می‌کرد، اذعان داشت: برای داخلی‌سازی این ماده، واحدهای مختلف شرکت از جمله پژوهش و فناوری، مهندسی فرآیند، کنترل تولید، بهره برداری، آزمایشگاه و تدارکات با همکاری تولید کننده‌های داخلی، ماده بازدارنده پلیمری را تولید کردند.

مسابقه طبخ غذاهاي سنتي ويِژه خانواده ها در شهرك توحيد شركت پالايش گازفجرجم

در اين جشنواره كه با تلاش پرسنل مركز دارالقرآن ريحانه النبي(س) و همكاري روابط عمومي شهرك ها برگزار شد، كدبانوهاي شهرك ها آشپزي خود را به رقابت گذاشتند.

تعداد50 شركت كننده غذاهاي خود را در اين جشنواره به معرض نمايش گذاشتند كه پس از اعلام نظر داوران 10 غذا به عنوان غذاهاي برتر انتخاب شدند.

مهندس پولاديان سرپرست شهرك ها، جمالي رئيس روابط عمومي پالايشگاه فجرجم، زماني سرپرست روابط عمومي شهرك ها و محمودي فر رئيس خدمات رفاهي شهرك ها ميهمانان ويژه جشنواره بودند.

استقبال خانواده ها از اين برنامه چشمگير بود به طوري كه به دليل ازدحام جمعيت در سالن برگزاري مراسم، بسياري مراسم را ايستاده تماشا كردند.

جمع‌آوری 77 حيوان مزاحم درشهرك توحيد شركت پالايش گازفجرجم

سرپرست HSE شهركها و فرودگاه توحيد جم گفت: طرح جمع‌آوری حيوانات مزاحم (سگ‌های ولگرد) درشهرك هاي مسكوني گاز واقع درشهرستان جم آغاز شده است وتا كنون بیش از 77 قلاده سگ ولگرد در اين شهرك‌ها جمع آوري شده است.

غلامرضا اكبري خاطر نشان كرد: انجام اين طرح در سطح شهرك هاي مسكوني گاز در بهمن ماه سال جاري در راستای ارتقاء سطح بهداشت عمومی و آرامش روحی و روانی ساكنين و با هدف جلوگیری از شیوع هر نوع یبماری صورت گرفته است.

وي افزود: با توجه به اینکه سگ‌های ولگرد وارد کوچه‌ها می‌شدند و آرامش و بهداشت مردم را به خطر می انداختند کانون های تجمع سگ‌های ولگرد شناسایی و در طول دو هفته و طي دو مرحله بسياري از اين سگ‌ها جمع‌آوري شدند.

افتتاح ساختمان پذيرش مراجعين پالايشگاه فازهاي 2و3 پارس جنوبی

ساختمان پذيرش مراجعين پالايشگاه دوم با حضور مهندس جمشيدي دانا مدير هماهنگي و نظارت بر توليد گاز و به همت حراست پالايشگاه فاز 2و3 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي افتتاح شد.

محمدرضا مرادي مسئول حفاظت فيزيكي پالايشگاه دوم در گزارشي گفت: اين ساختمان به مساحت 50 متر مربع و به صورت يك سالن با امكاناتي نظير مبل و صندلي، آب سردكن تلويزيون، روزنامه و ... برای پذيرايي از ميهمانان و ارباب رجوع محترم احداث شده است.

وي با اشاره به تاكيد مهندس شعبانپور مدير عامل مجتمع بر تكريم ارباب رجوع اظهار داشت: امروز پس از برپايي نمايشگاه و ارائه توانمنديهاي كاركنان مجتمع مي توان گفت مجتمع گاز پارس جنوبي توانسته است تا حد زيادي در مسير اين چشم انداز حركت کنند.