نقد سازنده مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است

عبدالعلی آل بویه در خصوص طرح مسئولان نقد پذیر که از سوی خبرگزاری مهر اجرایی شده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این کار ارزشمندی است که می تواند نتایج خوبی برای مردم و مسئولان داشته باشد.



آل بویه تصریح کرد: یکی از اموری که به دلیل مشغله زیاد مسئولان مورد غفلت قرار گرفته نقد سازنده است که می تواند جایگاه خوبی در میان مدیران دستگاههای اجرایی پیدا کرده و به آنها در حل مشکلات کمک کند.



وی افزود: معمولا ما انسانها غافل هستیم شاید در مدیران این غفلت بیشتر باشد و هنگامی که غرق فعالیتها می شویم از کار خود ارزیابی یا نقد درستی نداریم لذا کسانی که از بیرون به عملکرد ما نگاه می کنند و به برنامه ها نظارت دارند بهتر می توانند نواقص و مشکلات را دیده و به مسئولان منعکس کنند.



رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی یادآورشد: رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی می توانند با نظرات انتقادی خود راهگشای مدیران باشند و مسئولان را هدایت کنند تا در مسیر صحیح قرار گیرند.



این استاد دانشگاه بیان کرد: اما نقد هم باید نقد عملکرد باشد نه سلیقه شخصی زیرا گاهی موضوع انتقاد با خصومتهای شخصی و سلایق فردی آمیخته می کنیم که اشتباه است مسلما اگر مدیر نقد نشود و کارهایش مورد ارزیابی قرار نگیرد پیشرفت نمی کند و نمی تواند مجموعه خود را به رشد و تعالی برساند.



آل بویه گفت: نقد باید در جامعه وجود داشته باشد و مدیران نیز آستانه تحمل خود را بالا ببرند و ظرفیت سازی کنند و در خود این زمینه را فراهم کنند تا از نظرات دیگران استفاده کنند و هر مدیری که ظرفیت نقد را نداشته باشد در کار خود نیز به موفقیت کامل نمی رسد.



از نقد منصفانه به دانشگاه استقبال می کنیم



آل بویه اظهارداشت: ما از نقد استقبال می کنیم زیرا باید بدانیم که نقطه ضعف ها و عامل و منشاء آن چیست زیرا برخی از موارد از دست یک مدیر خارج می شود که نیاز داریم این مسائل به ما گوشزد شود و ما این مسائل را با آغوش باز می پذیریم تا آن را اصلاح کنیم.



وی اظهارامیدواری کرد با تحقق نقد سازنده و منصفانه از سوی رسانه ها گامی در رشد و تعالی استان برداشته شود.