تولید انیمیشن "پوتین بابا" در اردبیل به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این انیمیشن بر اساس طرحی از ساسان ناطق و به تهیه کنندگی حوزه هنری استان اردبیل و با پرداخت داستانی كودك و دفاع مقدس در مدت زمان چهار دقیقه تولید شده است.



انیمیشن "پوتین بابا" با تكنیك انیمیشن كاغذی و در طول چهار ماه تولید شده و داستان كودكی است كه بعد از هر بار مراجعت پدرش از جبهه با پوتین های او بازی می كند.





عوامل تهیه این انیمیشن را داورعلایی به عنوان نویسنده و كارگردان، رعنا حجازی به عنوان طراح شخصیت ها و قادر نوراللهی و سعید پور نعمت به عنوان رنگ پردازی تشكیل می دهند.

به گفته مدیرکل حوزه هنری استان اردبیل انیمیشن "مهر" نیز از دیگر تولیدات حوزه هنری استان اردبیل با موضوع ائمه اطهار (ع) است.

ساسان ناطق در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ساخت و تولید انیمیشن با موضوعات مذهبی، اجتماعی، آموزشی و... از چند سال پیش در دستور کار حوزه هنری قرار گرفته و در این برنامه های مدونی برای سال آینده در نظر گرفته شده است.